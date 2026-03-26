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    首頁 > 生活

    南北兩樣情！北部明變天 「這天起」雨區、雨勢擴大

    2026/03/26 17:32 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週2波鋒面通過，南北天氣兩樣情！中央氣象署預報，明天（27日）鋒面通過、東北季風增強，北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部有短暫雨，預計明天下半天降雨趨緩；到了下週二又有另一波鋒面通過，水氣更多、影響範圍更大，中部以北、宜蘭可能有雷雨情形，花東、南部山區偶雨，僅南部地區是多雲天氣。

    中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一週有2波鋒面通過，第一波鋒面是在今晚接近、明天影響，今天晚上北部地區有點降雨情形，明天台中以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其清晨到早上期間可能有較大雨勢；另外中部、東半部地區也有局部短暫陣雨。不過，這波鋒面通過速度較快，預計明天下半天降雨漸漸減緩。

    劉沛滕指出，週六東北季風減弱，一直到下週一，部分東半部地區可能會有短暫陣雨，因這幾天氣溫逐漸回升，持續補充暖濕水氣，因此太陽一加熱，午後山區雷陣雨會越來越多。

    「下週二、週三這波鋒面影響時間稍微較長，尤其週二降雨應該會比較明顯。」劉沛滕說，另一波鋒面預計下週一晚上接近，屆時北部地區會開始有降雨情形，到了下週二、週三受鋒面影響，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或局部雷雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，南部地區多雲。

    劉沛滕指出，下週四開始降雨趨緩，僅東半部有零星降雨，預計下週五清明連假期間，可能會受到華南雲系影響，可能有降雨情形，不過預報不確定性較大。

    劉沛滕總結，這2波鋒面在降雨上，對於南部地區影響較小，春天鋒面可能還是以北部、尤其是桃竹苗降雨為主，部分鋒面影響範圍會擴及到中部地區，除非鋒面範圍較大才會影響到南部。近幾週鋒面對於中南部降雨補充狀況沒有很多。

    溫度部分，劉沛滕說明，未來一週，在鋒面通過或東北季風影響期間，北部早晚18度、白天約22、23度，其他天早晚則是19、20度，白天25度左右。中南部地區在下雨期間，早晚20度上下，白天略降溫，其他天白天都有28-30度。

    劉沛滕提醒，鋒面通過前，也就是今晚到明天清晨台中以北、馬祖，下週一清晨馬祖有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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