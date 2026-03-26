塑膠袋之亂！南投縣店家加收費 畫海報請顧客自備提袋

草屯鎮的製麵店業者洪健昌畫Q版漫畫，提醒顧客自備提袋。（洪健昌提供）

南投縣也出現塑膠袋之亂！埔里鎮有店家加收塑膠袋費用1到3元，還有店員與顧客為此吵架；也有店家因塑膠袋漲價或買不到而不提供。擅長畫Q版漫畫的草屯鎮製麵店業者洪健昌說，塑膠袋缺貨新聞才兩天，就被搶光，買不到，只好手繪漫畫海報公告，請顧客自備提袋。

中東戰爭石油漲價，台灣民眾看到新聞報導塑膠袋漲價，造成搶購亂象，需要大量使用塑膠袋的攤商、小吃店壓力大增，埔里有小吃店家自製看板公告塑膠袋收費，耐熱小中大提袋，各收1、2、3元，內用改外帶杯也要加收2元，便當盒也要加收1元。有民眾在地方臉書社團貼出看板照片，有鎮民看了留言說，「我不會再去那家店！」有人抱怨，「才幾個月，撐一下會死膩？」也有人感嘆，「衛生紙、雞蛋之亂後，現在換塑膠袋！」但也有民眾支持，認為「希望徹底改變消費使用大量塑膠袋的習慣！」

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草屯鎮製麵店業洪健昌前兩天買不到塑膠袋，今天除了口頭宣導，也繪製Q版漫畫海報，請顧客自備提袋，或將家中塑膠袋拿出來重複使用。

洪健昌說，昨天發現賣場的塑膠袋被搶購一空，無奈情況下今天只好公告請顧客自備提袋。下午有好心的客人告知何處還買得到塑膠袋，趕緊請妹妹去買，一袋塑膠袋200元，雖比以前不到百元貴了一倍，但幸好不像新聞報導一袋漲成300元，不然真的買不下手。

洪健昌畫Q版漫畫，提醒顧客自備提袋。（洪健昌提供）

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