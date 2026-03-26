蘆洲老翁昏倒人行道旁 公車司機1暖心舉動感動乘客

中興巴士駕駛長劉信男（左）日前看見1名老翁倒臥人行道旁，立即將車停靠路邊下車查看，並撥打119求救。（圖由新北市交通局提供）

日前新北市蘆洲區一處路口，有1名68歲老翁突然昏倒在人行道旁，行經現場的中興巴士815線公車駕駛長劉信男，注意到不尋常的情況，立即做出決定，穩穩將車停靠路旁，迅速下車查看，並第一時間撥打119求援，避免2次事故發生，雖然這名長者仍不幸離世，但這段與死神拔河的過程，讓人看見城市中默默守護的力量。

交通局長鍾鳴時表示，駕駛長在第一時間的機警反應與沉著應對，充分展現專業素養與助人精神，值得肯定與表揚；交通局副局長曾招雄今天到場站頒發獎金、獎狀予以鼓勵，感謝劉信男在關鍵時刻挺身而出。

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回想事發當晚7點多，劉信男駕駛的815線公車自場站出發，行經蘆洲一處路口準備左轉時，眼角餘光瞄到倒臥路邊的身影，他沒有猶豫，立即停車確認狀況並報案。警消人員抵達後，發現老翁已無呼吸心跳，隨即進行CPR並送醫搶救，最終仍宣告不治。

54歲的劉信男在中興巴士服務12年，長年堅守崗位，曾於2020年獲頒優良駕駛，劉信男事後得知這名長者仍不幸往生，感到有些遺憾。

中興巴士三重站長何偉榮說，劉信男平時即熱心助人、工作認真，事發後也主動通報公司協助處理後續事宜，公司對其工作表現深感肯定，並提報為優良駕駛。

交通局表示，公車駕駛長不只是載送乘客的服務者，更是城市道路安全的第一線守護者，每次平穩行駛的背後，都是責任與專業的累積，在緊急狀況願意伸出援手，更讓公共運輸多了一分溫度。未來將持續攜手客運業者強化駕駛長教育訓練與緊急應變能力，並透過優良駕駛表揚制度，鼓勵第一線人員守護行車安全。

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