環境部「袋袋箱傳」計畫 賦予紙袋、購物袋新生命

環境部啟動「袋袋箱傳」計畫，要設立平台，募集並媒合二手紙袋、布袋、不織布袋等資源，提供給攤商或賣場使用，減少塑膠袋用量，達到資源永續理念。（記者吳柏軒攝）

中東戰爭引發全球供應鏈波動，石油禁運導致塑膠製品價格抬升，攤商或業者已發現塑膠袋漲價3成；環境部趁機在今（26日）擴大推動「袋袋箱傳」二手袋循環計畫，預計成立平台，收集民眾家中或企業公司內閒置的紙袋、布袋、不織布袋等，媒合需求端的攤商或賣場，再次賦予這些袋子生命。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說，最近中東局勢緊張，塑膠產品的價格與供給也相對嚴峻，藉此推動民眾減少使用1次性用品，包含塑膠袋，並將過去在台北市建國花市推動的二手袋經驗，擴大推廣到「袋袋箱傳」計畫。循環署組長陳彥男說，過去推動二手袋募集活動，但資源未整合，如今將建立平台，優化全國二手袋流通效率，製作LOGO與標準化版型，開放各界免費下載，並呼籲專人維護避免髒亂。

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環境部長彭啓明說，一直關心減塑，過去用禁令方式，往往被抗議而失敗，去年與建國花市合作，進駐半年投入二手袋，使用二手袋民眾從1.5％成長到10％，未來希望衝到20到30％，而近期中東局勢，已有攤商反映一箱塑膠袋成本從1300元漲到1700元，漲了3成，都是成本，盼透過「袋袋箱傳」平台媒合二手袋流通。

建國假日花市自治會會長張學潭說，感謝環境部去年推動二手袋，民眾少拿一個塑膠袋就能節省成本，希望成為全台首座不用塑膠袋的花市。南門市場會長王銓國也說，早年循環署在市場推動減塑，但民眾聽到要收1元就反彈，仍有攤商堅持減塑環保，為了下一代，這條路一定要走。

里仁事業公司產品開發經理周瑜瑛則說，創立之初就不主動提供塑膠袋，門市也收集消費者用不到的紙袋或不織布袋，10多年來成功改變消費者習慣，達到源頭減量、資源共享；日本航空公司督導黃文信也說去年8月碰到建國花市活動，便從企業內響應二手袋募集，並列為ESG重點；威剛科技公司經理藍淑芳也說，有同仁喜歡逛花市，看到二手袋議題，便積極接洽花市，納入公司ESG目標，員工大力回響捐二手袋，盼逐步擴大成永續行動。

環境部頒發獎狀感謝日本航空公司捐贈二手袋，發揮企業ESG，達到減塑及資源循環。（記者吳柏軒攝）

環境部頒發獎狀感謝威剛科技捐贈二手袋，響應「袋袋箱傳」的資源循環理念。（記者吳柏軒攝）

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