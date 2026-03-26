分階段考試走入歷史 大地工程技師制度將回歸單軌

考試院院會今日通過修正草案，大地工程技師制度將回歸單軌，不分階段辦理。（圖由考試院提供）

為解決大地工程技師人力不足問題，考試院院會今（26）日通過修正草案，決定取消原訂於今（2026）年3月31日落日的不分階段考試期限，未來將恢復每年固定辦理，並同步啟動分階段考試退場機制，逐步回歸單一考試制度。

考試院同時修正分階段考試規則，第一階段考試將辦理至今年9月30日止，自明年起不再舉行；第二階段考試則考量已通過第一階段考試者需完成實務歷練，將持續辦理至2033年3月31日，作為制度過渡安排。考試院表示，此次調整兼顧考生權益與制度銜接，讓考試制度逐步回歸一致。

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考試院指出，大地工程技師考試原與土木工程等31類技師考試相同，採不分階段筆試方式，2016年起為強化專業能力，引入分階段考試制度，要求考生須完成至少2年實務歷練後，方可進入第二階段考試。然而實施以來，第二階段報考人數偏低，及格人數明顯不足，已影響產業人力供給與專業發展。

為改善此情形，考試院曾於2023年啟動雙軌制，暫時並行分階段與不分階段考試，並簡化實務歷練審查流程，希望提升報考意願，但整體成效仍有限，專業團體因而建議恢復與其他營建類技師一致的單軌制度，避免制度複雜影響考試吸引力。

考試院表示，經徵詢行政院公共工程委員會及大地工程技師公會等意見，多數支持持續辦理不分階段考試，並在保障既有考生權益前提下，逐步停止分階段制度，未來將以單軌不分階段考試為主，強化制度穩定性。

此外，考試院指出，若長期維持雙軌並行，將造成同一類科存在不同門檻，影響考試公平性與公信力；相較之下，不分階段考試準備時間較短，對考生較具吸引力，也有助提升報考意願。

根據考選部統計，2016年至2025年分階段考試第一階段及格人數累計503人，但多數未進入第二階段，流失率約7成；目前尚未應試第二階段的451人中，多數已轉報考不分階段或其他技師考試並及格。考試院認為，此次制度調整有助改善人力不足問題，並使考試制度更為一致與合理。

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