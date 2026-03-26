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    首頁 > 生活

    屏市金泉里、瑞光里關懷據點揭牌 全縣佈建率95.49％

    2026/03/26 16:05 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東市金泉里社區照顧關懷據點歡喜揭牌。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東市金泉里社區照顧關懷據點歡喜揭牌。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣已步入超高齡社會，縣府以「一村里一據點」政策建構在地安老服務網，屏東市金泉里、瑞光里2處社區照顧關懷據點今（26）日揭牌，全縣據點達423處，佈建率95.49%。

    屏東縣府社會處表示，屏東縣老年人口比例持續增加，截至今年2月底已達17萬1866人，佔全縣總人口數22%，為提升長者照顧服務量能，近年來縣府除了輔導在地社區發展協會，也針對有需求的區域開放人民團體辦理社區照顧關懷據點。

    屏東縣長周春米今天為屏東市金泉里、瑞光里2處社區照顧關懷據點揭牌，鼓勵長輩多多走出家門，並善用敬老卡、假牙補助等福利，活得更健康、更快樂。

    鄰近屏東夜市的金泉里，為活化社區服務能量，長期深耕社區的金泉關懷健康協會理事長莊美香，與熱心志工團隊投入據點經營，從課程規劃、關懷問候到活動安排都細心準備，讓長輩們在輕鬆愉快的氛圍中參與健康促進與社交活動。

    瑞光里社區照顧關懷據點位於衛生福利部南區老人之家，南區老人之家原設有社區日間托老服務，服務對象涵蓋健康及亞健康長輩，2023年日托服務結束後，亞健康長輩銜接進入日照中心，為使健康長者不因日托結束而無處可去，邀請長青學苑服務協會進駐辦理據點課程，在理事長許書宗與團隊用心規劃下順利轉型為社區照顧關懷據點。

    屏東市瑞光里社區照顧關懷據點歡喜揭牌。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東市瑞光里社區照顧關懷據點歡喜揭牌。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米為屏市金泉里、瑞光里2處社區照顧關懷據點揭牌，鼓勵長輩們善用敬老卡、假牙補助等福利，活得更健康、更快樂。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米為屏市金泉里、瑞光里2處社區照顧關懷據點揭牌，鼓勵長輩們善用敬老卡、假牙補助等福利，活得更健康、更快樂。（圖由屏東縣政府提供）

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