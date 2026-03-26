卓溪鄉清水部落協力通報熊蹤 農民獲頒通報、監測獎勵金

林保署實施「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」，提供通報及協助監測的民眾獎金，昨在清水部落的保育柑仔店舉辦表揚會。（圖由林保署花蓮分署提供）

卓溪鄉清水部落本月初因為台灣黑熊入侵雞舍，損失約12隻雞，農民主動通報林業及自然保育署花蓮分署，本月9日成功捕捉，花蓮分署副分署長朱懿千前往部落發獎金，包括單次通報加上監測獎金共有8000元，希望透過及時通報捕捉減輕人熊衝突。

花蓮縣卓溪鄉清水部落日前發生台灣黑熊入侵雞舍事件，連日侵擾造成農戶損失並引發居民不安。農業部林業及自然保育署花蓮分署於3月4日接獲通報後，立即啟動監測與應變機制，確認該黑熊反覆進入雞舍覓食，累計造成12隻雞損失。

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由於該台灣黑熊去年也曾造訪清水部落捕食飼養的53隻雞，已形成固定覓食行為並影響部落安全，林保署花蓮分署、玉里工作站採取誘捕措施，本月9日清晨順利捕捉該個體。

通報人清水部落頭目何成忠及連姓農民第一時間提供關鍵資訊，雞舍受損的高姓農戶也全力配合監測與處置。發現熊蹤的連姓農民說，當下也非常驚慌，但仍冷靜聯繫頭目並迅速通報；高姓農戶配合在雞舍由林保署人員架設紅外線自動相機，還拍到黑熊進入雞舍覓食，還好及時誘捕到黑熊才終於放心。

部落頭目何成忠說，卓清村服務處也是保育柑仔店，平時提供改良式獵具兌換及保育資訊交流，將來也會持續和在地巡守隊員透過科技監測設備，強化人熊衝突預防與應變能力。

花蓮分署副分署長朱懿千說，從相機拍攝資料研判黑熊體型消瘦，且因頻繁返回雞舍覓食，顯示已出現習慣性行為，評估後隨即啟動誘捕作業，在短時間內成功捕捉，有效降低人熊衝突風險，損失的雞農也依照規定補償雞隻以及雞舍的損失。她也呼籲農民，黑熊嗅覺敏銳，請在淺山耕作民眾務必收拾好飼料及禽畜的保護，可加裝電牧器圍籬、增加雞舍防護，如有熊出現請第一時間通報，政府將提供專業協助與必要補償，通報專線0800-000930（您您您救山林），切勿自行處理。

卓溪鄉清水部落去年9月有黑熊入侵雞舍，雖經捕捉並於10月份野放，卻在本月初跑回部落雞舍覓食，因而再度被捕。（圖由林保署花蓮分署提供）

林保署實施「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」，提供通報及協助監測的民眾獎金，清水部落頭目何成忠（左）是保育柑仔店負責人，由花蓮分署副分署長朱懿千頒發獎金獎狀。（圖由林保署花蓮分署提供）

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