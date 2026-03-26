台灣高鐵迎N700ST新世代列車 燕巢總機廠動土擴建

台灣高鐵公司今日於高雄舉行「燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程」動土典禮。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵新世代列車第1輛N700ST即將在7月出廠，為因應未來新車維修需求，高鐵公司正持續推動多項維修廠房擴建與調整工程，今天（26日）在高雄舉行「燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程」動土典禮，持續為新車導入做好準備。

高鐵總經理陳惠裕表示，高鐵運量在疫後持續穩定成長，去年全年更一舉突破8200萬人次，為了提供旅客更好的服務，台灣高鐵公司向日本採購的12組新世代列車N700ST，第1組8月即將到達台灣，預計自2027年下半年起，新車陸續投入營運服務。

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高鐵公司說明，當新車運行1到2年後，即會依序執行轉向架檢修與車體大修，以確保營運安全。這次燕巢總機廠的空間調整，就是為了因應未來新車檢修需求，希望讓高鐵各種車型安全、穩健地奔馳在台灣西部走廊。

陳惠裕強調，這項工程的困難與複雜，在於一方面必須如期、如質完工，同時又不能夠影響到目前燕巢總機廠既定各項維修排程。台灣高鐵公司準備新車導入，今年迄今已在3個月內、連續達成2項重要的維修廠房擴建工程里程碑，包括1月舉辦的「左營基地第二檢修廠上梁典禮」以及今日「燕巢總機廠空間調整動土」。

燕巢總機廠是台灣高鐵列車轉向架檢修、列車大修及新車組裝的核心基地。本次工程新建面積逾1萬1500平方公尺的綜合廠房，作為2種列車的檢修作業與物料儲存空間，並導入自動化倉儲系統，透過立體化儲存與智慧管理機制，增加儲存空間並改善動線。

同時，因應廠區空間整體配置調整，也將興建立體停車場及機車停車棚，優化廠區交通動線與使用機能。既有之維修機廠將同步進行產線優化與設備升級，增設鋼構高架式儲架、自動化倉儲設備與檢修環控室。另新建變電站，以確保未來高密度檢修作業下，廠區能獲得穩定電力供應。

典禮由中鋼公司陳守道總經理（左4）與台灣高鐵公司陳惠裕總經理（右4）共同主持點燈祈福儀式揭開序幕，包括：聯鋼營造工程公司陳奕龍總經理（左3）、中興工程顧問公司余信遠總經理（左2）、亞新工程顧問公司黃士彰副總經理（左1）等各界貴賓共襄盛舉。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵未來的新世代列車N700ST。（圖由台灣高鐵提供）

台灣高鐵購買最新款的新世代列車，與日本新幹線N700S同款。（記者吳亮儀攝）

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