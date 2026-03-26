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    首頁 > 生活

    中市東山國小科技教室啟用 機器人也來唱跳show

    2026/03/26 15:09 記者歐素美／台中報導
    台中市清水區東山國小科技教室啟用。（圖由東山國小提供）

    台中市清水區東山國小科技教室啟用。（圖由東山國小提供）

    台中市清水區東山國小今天舉辦「機器人唱跳show 孩子玩程式」活動，全新的科技教室也在歡笑與掌聲中，由校長王彩純、教育局督學劉黛麗及李昭嫻、東山里長王偉權及退休校長紀肇聲等揭牌啟用。

    科技教室啟用，象徵東山國小科技教育邁向新里程！凱比機器人率先登場，與學童互動打招呼，緊接著「機器人群舞show」，更為科技教室啟用揭開熱鬧序幕。接著，學校老師進行Scratch遊戲設計說明，孩子們運用簡單的圖像化程式語言，加入故事、角色與創意轉化為具有互動性的作品。

    王彩純表示，全新的科技教室除了平板與充電車，並配備雷雕機等創客設備，讓孩子不僅能學習Scratch程式設計，未來更能把創意延伸到多元實作課程中。學生在學習科技的同時，也培養觀察力、思考力與解決問題的能力，讓學習不只是坐著聽，更是親手做、開心玩、勇敢show。

    家長會長楊宗遠指出，科技教室的啟用不只是增添新設備，更是為孩子打開一扇通往未來的大門。看到孩子能和機器人互動、勇敢嘗試、大膽創作學習程式設計，還能站上台分享成果，做家長的真的感到十分驕傲。

    學童黃彥翔說，機器人不但會和大家打招呼，還會跟著音樂跳舞，讓他覺得好神奇、好有趣，自己做Scratch作品的時候，看到角色真的能照著自己設計動起來，特別興奮。

    台中市清水區東山國小科技教室啟用，機器人登場吸引學童關注。（圖由東山國小提供）

    台中市清水區東山國小科技教室啟用，機器人登場吸引學童關注。（圖由東山國小提供）

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