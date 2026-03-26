為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄美式賣場冷凍草莓遭質疑含異物 衛生局抽查送驗

    2026/03/26 15:03 記者黃良傑／高雄報導
    高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

    高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

    高市衛生局今（26）接到民眾於社群媒體反映，某美式賣場販售的冷凍草莓內，疑發現有蟲體，涉食品安全衛生疑慮，衛生局派員至賣場及進口供應商稽查，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體，另現場拆封、檢視相同品項產品，也未發現異物。

    另於該產品進口商兼分裝工廠查察，案內產品係由國外進口後再分裝販售，分裝場所人流區隔、生產線管制，著裝及洗手消毒步驟完整，尚符合「食品良好衛生規範準則」，並有自主及委外檢驗紀錄，現場拆封檢視相同品項產品未發現異物，並抽驗產品1件，待檢驗結果依法辦理。

    衛生局呼籲業者應依食安相關法規，加強作業場所、原料驗收及病媒防治管理、源頭供應商品質控管與稽核，以維護消費者食的安全。

    消費者若對業者販售之食品若有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助；民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科反映。

    高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

    高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

    高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

    高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播