高雄美式賣場冷凍草莓遭質疑含異物 衛生局抽查送驗

高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

高市衛生局今（26）接到民眾於社群媒體反映，某美式賣場販售的冷凍草莓內，疑發現有蟲體，涉食品安全衛生疑慮，衛生局派員至賣場及進口供應商稽查，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體，另現場拆封、檢視相同品項產品，也未發現異物。

另於該產品進口商兼分裝工廠查察，案內產品係由國外進口後再分裝販售，分裝場所人流區隔、生產線管制，著裝及洗手消毒步驟完整，尚符合「食品良好衛生規範準則」，並有自主及委外檢驗紀錄，現場拆封檢視相同品項產品未發現異物，並抽驗產品1件，待檢驗結果依法辦理。

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衛生局呼籲業者應依食安相關法規，加強作業場所、原料驗收及病媒防治管理、源頭供應商品質控管與稽核，以維護消費者食的安全。

消費者若對業者販售之食品若有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助；民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科反映。

高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

高雄有賣場冷凍草莓遭質疑含異物，衛生局抽查送驗。（高市衛生局提供）

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