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    首頁 > 生活

    苗縣獅潭92歲耆老甘順發募米 23年再創新高

    2026/03/26 15:01 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣獅潭鄉地方耆老甘順發（後排左7）發動捐米，今年有年輕一代接力傳承。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣獅潭鄉地方耆老甘順發（後排左7）發動捐米，今年有年輕一代接力傳承。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣獅潭鄉高齡92歲的甘順發，歷時23年的捐米行動，今年獲獅潭鄉農會及鄉親支持參與募米，共募得白米高1.3萬台斤白米、創下歷年新高；往年都在甘順發家門口舉辦捐贈儀式，今年移師至獅潭鄉農會供銷部舉行，也象徵「袋袋相傳，接力送愛」繼續傳承。

    這段捐米的緣分起於當年真善美社會福利基金會創辦人胡得鏘「捐地開路」帶動了獅潭鄉地方觀光，也讓原本外流的年輕人看見家鄉機會進而返鄉。地方耆老甘順發23年前挨家挨戶向獅潭鄉民募米回饋真善美社會福利基金會。儘管創辦人已辭世12年，甘順發仍堅持這份守護，今年有年輕一代的幫忙，更募得白米達1.3萬台斤。

    今年的募集行動串連了苗栗縣南投同鄉會及彰化同鄉會、獅潭鄉農會總幹事黃煥祥及在地鄉親等，不只捐米，更有合作產品在基金會進行公益義賣，成功喚起更多跨地區的善心協助。甘順發說，以前他1個人幾十斤去跟人家募，現在看到年輕人願意回來接棒，還募到1萬多台斤，這份愛心能量變大，我就放心了。

    真善美社會福利基金會服務的院生也表演太鼓，他們神情專注、動作整齊劃一，展現出長期練習的成果，藉此向甘順發與所有合作單位致謝。院生們也送上自己製作的玫瑰花，親口對鄉親與甘爺爺說謝謝。這場活動不僅是物資挹注，更是獅潭公益力量的世代交替。

    真善美社會福利基金會院生致贈自製的玫瑰花給甘順發，（右2），表達誠摯的感謝。（記者張勳騰攝）

    真善美社會福利基金會院生致贈自製的玫瑰花給甘順發，（右2），表達誠摯的感謝。（記者張勳騰攝）

    高齡92歲的甘順發致詞時強調，有年輕一代傳承募集白米，他就放心了。（記者張勳騰攝）

    高齡92歲的甘順發致詞時強調，有年輕一代傳承募集白米，他就放心了。（記者張勳騰攝）

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