屏東大同中學管樂團近9成國中生 連6年越級奪全國音樂賽高中A組特優

越級挑戰的奇蹟！屏東縣立大同高中管樂團9成是國中生，連續6年在全國學生音樂比賽高中職A組管樂合奏中獲得最高榮譽特優。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立大同高中管樂團近9成是國中部學生，今年再度越級參加全國學生音樂比賽高中職A組管樂合奏，在決賽中獲全體7位評審一致給予特優的最高肯定，創下連續6年特優佳績，此外，木管五重奏與銅管五重奏也分別獲得全國決賽優等，展現全方位的音樂實力。

屏東縣立大同高中是完全中學，國中及高中生一起混合組隊，90%是國中部管樂班學生，只有6位是國中管樂班直升高中部雙語班學生，除了管樂團成員橫跨國一至高三，還有近8成是升上國一才開始學習管樂團編制內樂器，有人才學1年多就要上場挑戰專業音樂班的高中職A組，難度相當高。

請繼續往下閱讀...

該校管樂團今年全國決賽自選曲，詮釋日本知名作曲家樽屋雅德的《麥哲倫航向未知大陸的挑戰》，對國中生來說極具挑戰，指揮老師莊峰武表示，學生平時都被嚴格要求打下個人良好基礎，因此合奏時才能有最好表現，該首自選曲很有故事性，因他也曾在印度洋上航行過，先將怎麼見到好望角的情境和學生分享，讓學生喜歡上這首曲子，剛開始演奏時他也很徬徨、一度想要放棄 ，但學生越來越上手，缺點不斷改善，比賽的臨場表現更是優異，結束後還有評審直接對他比讚。

決賽現場，評審團對樂團的表現給予高度評價，稱讚「水準很高的演奏，音樂層次豐富、音樂性優、對比明確，展現出澎湃的熱情與凝聚力」，被點名獨奏優異的長笛徐志翔與小號手徐士勛，都才學習1年半，他們說，每天勤練，能被肯定很開心。

大同高中校長陳冠明指出，學生能展現極高的抗壓與耐挫力，關鍵在於學校為他們量身打造的藝術課程，除了專業技術，更將音樂與在地文化結合，定期舉辦藝術采風營隊，帶領學生遠赴滿州、墾丁、原鄉田野調查，並向當地學習月琴、古謠、口鼻笛及律動，學生吸取豐富養份，在音樂表現開花結果。

大同高中國中部管樂班今年招生於3月30日至4月1日受理報名，不受學區限制，4月11日甄選，歡迎愛好音樂的孩子們加入。

大同高中定期為管樂團學生舉辦藝術采風營隊，許多團員都會彈月琴。（記者羅欣貞攝）

徐志翔學長笛才1年半，就在全國學生音樂比賽中有優異的獨奏表現。（記者羅欣貞攝）

徐士勛學小號才1年半，就在全國學生音樂比賽中展現優異的獨奏能力。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法