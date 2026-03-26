土城柑林學士活動中心啟用 打造全齡照顧社區據點

新北市土城「柑林學士市民活動中心」今啟用，土城柑林里長張育誠（右）、學士里長黃榮葵（左）贈送99朵金莎花束給新北市長侯友宜（中），代表友誼長長久久。（記者黃政嘉攝）

新北市土城柑林里、學士里共用的「柑林學士市民活動中心」今天啟用，該間是新北市第516間市民活動中心，新北市長侯友宜今與在地民代共同剪綵啟用，一同搓湯圓，象徵歡喜入厝，為感謝市府協助，柑林里長張育誠、學士里長黃榮葵也贈送99朵「金莎」花束給侯友宜，代表友誼長長久久。

侯友宜表示，今天啟用的市民活動中心透過都市更新回饋，與周邊已啟用的幼兒園、日照中心串聯，打造一條龍的全齡照顧網絡，活動中心落成後，他鼓勵在地長輩多走出家門，到活動中心參加共餐、唱歌或研習課程，豐富生活，維持身心靈健康。

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侯友宜也說，他自2019年上任以來，市府團隊積極盤點並活化空間，包含今天啟用的據點，全市已累計啟用 26 間市民活動中心，今年底前將再完工5處活動中心；近年土城發展迅速，除了捷運萬大中和線、土城樹林線、三鶯線等重大交通計畫持續推進，市府更致力布建社區休閒場域。

民政局表示，市府團隊持續加速建設，目前還有7活動中心興建中，其中汐止區信望義民、泰山區義學、三重區玫瑰立體停車場共構活動中心、樹林區西園、鶯歌區南鶯、蘆洲區南港里及淡水區八勢里，將陸續完工，加上 規劃設計中的16處市民活動中心，未來市民將擁有更充沛的多元活動場域。

土城區長周晉平指出，本次啟用的柑林學士市民活動中心總面積約345平方公尺，據點交通便利，步行即可到達捷運海山站，且鄰近未來萬大線LG10站，未來活動中心將提供多元研習課程，成為周邊7里、服務超過4萬名市民情感凝聚的核心場域。

張育誠、黃榮葵皆說，過去2里皆無自己的活動中心，須跟其他里共用，平常舉辦課程空間受限，新的活動中心現在啟用，對里民是很好的活動去處。

新北市土城「柑林學士市民活動中心」今天啟用，新北市長侯友宜與在地民代共同剪綵。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與里長共同搓湯圓，象徵歡喜入厝。（記者黃政嘉攝）

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