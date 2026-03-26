打造韌性澎湖 防災士擴大培訓、強化基層應變量能

今年澎湖縣防災士擴大培訓，在澎湖縣政府消防局開訓。（圖由澎湖縣政府提供）

因應近年來天災人禍不斷！澎湖縣政府今（26）日在消防局6樓禮堂辦理第1梯次「防災士擴大培訓」。此次培訓對象針對轄內關鍵基礎設施機關、部立澎湖醫院，並結合警察、國軍、大樓管理員及保全公司等單位，共計91人參與，透過系統化課程提升防救災專業知能與實務應變能力。

副縣長林皆興出席活動表示，澎湖縣政府自去年起便積極推動防災士培訓，迄今已培訓約584人，連同今年度梯次培訓後，總人數將達766人，未來將進一步整合成立4處「台灣民間自主緊急應變隊」，強化地方自主防災能量。

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林皆興強調，澎湖地處離島，面臨災害時易產生「孤島效應」，在正式救援資源尚未抵達前，自主應變能力尤為關鍵。而防災士正是第一時間的重要力量，透過培訓學習防災、減災及CPR、AED等基礎急救技能，並熟悉周邊避難收容場所及防災資源運用，才能在災害發生初期即時發揮自助與互助功能。尤其關鍵基礎設施攸關國家運作、經濟發展與社會安全，更需透過防災士制度強化應變能力，提升整體島嶼韌性。

此次培訓課程為期2天，內容多元且實務導向，涵蓋台灣近年災害經驗與特性、防災士職責與任務、災害防救體系運作、資訊掌握及運用、社區避難收容場所開設與運作、防災計畫實作與驗證、社區防災推動，以及個人與居家防護措施與基礎急救訓練等，期透過完整訓練體系，全面提升基層防災應變能力。

澎湖縣副縣長林皆興表示，未來澎湖將成立4支台灣民間自主緊急應變隊。（圖由澎湖縣政府提供）

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