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    首頁 > 生活

    清明連假掃墓車潮陸續湧現 新北59處交管設38條接駁專車

    2026/03/26 14:33 記者黃子暘／新北報導
    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，提醒大眾出門前掌握路況，避開車潮。（新北市交通局提供）

    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，提醒大眾出門前掌握路況，避開車潮。（新北市交通局提供）

    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，清明連假期間通往各墓區主要路口均設置交通管制點，管制車輛進出，掃墓民眾可多利用大眾運輸工具轉搭接駁車；另外，市府「新北市清明服務網」提供墓園交通管制、接駁車路線、發車時間、停靠站及墓區周邊停車資訊懶人包，歡迎大眾多加利用。

    民政局表示，全市共設置139處清明祭祀服務站，現場備有鋤頭、鐮刀、手套等工具供免費借用，在交通規劃方面，市府今年於各墓區重要路段設置59個交通管制點，並開闢38條接駁專車路線；針對「新北市軍人忠靈祠」的祭祀高峰，民政局於3月28日、29日、4月3日至4月5日上午8點至下午5點啟動專案服務，專案期間將實施交通管制，禁止汽車進入樹林區忠義街口，請民眾將車輛停放於山下的新加坡工業區收費停車場後，轉搭免費接駁車上山。

    交通局說，交通部公路局在清明連假期間提供全國86條國道客運享平日優惠價或原票價6折優惠，搭乘所有國道客運路線、台鐵、高鐵，於10小時內轉乘在地公車客運路線（高鐵快捷公車除外），享在地客運一段票或基本里程免費優惠。

    國道管制部分，交通局指出，4月3日至6日通行費皆採單一費率，並於0點至5點暫停收費；4月3日0點至12點、4月4日5點至12點，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人改走台9線；4月3日6點至12點國1內湖至頭份、國3木柵至香山南向入口實施高乘載管制。

    交通局說，掃墓及出遊民眾可善用「新北市清明連假交通資訊懶人包」查詢市區道路及風景區易壅塞路段及時段，也可利用「新北市線上追思祭拜系統」遙祭先人。

    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，提醒大眾出門前掌握路況，避開車潮。（新北市交通局提供）

    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，提醒大眾出門前掌握路況，避開車潮。（新北市交通局提供）

    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，提醒大眾出門前掌握路況，避開車潮。（新北市交通局提供）

    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，提醒大眾出門前掌握路況，避開車潮。（新北市交通局提供）

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    清明節四天連假將至，新北市交通局指出，各墓區已陸續湧現掃墓車潮，提醒大眾出門前掌握路況，避開車潮。（新北市交通局提供）

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