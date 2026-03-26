水情拉緊報！ 卓揆：拚6月底前民生用水不進入分區供水

行政院長卓榮泰在院會中表示，去年冬季迄今為止，台灣西半部降雨創下75年以來最少紀錄，新竹以南水庫集水區降雨量是歷年同期的7％至37％左右。（行政院提供）

經濟部水利署今（26）日赴行政院會報告「當前供水情勢及因應措施」，行政院長卓榮泰在院會中表示，去年冬季迄今為止，台灣西半部降雨創下75年以來最少紀錄，新竹以南水庫集水區降雨量是歷年同期的7％至37％左右。目前最新的水情燈號，特別需要關注的是新竹地區，目前是減壓供水的黃燈、台中地區是水情提醒的綠燈。全力達成6月底前民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響的目標。

卓榮泰指出，水資源是國家經濟發展的重要基礎，依據中央氣象署統計，去年冬季迄今為止，台灣西半部降雨創下75年以來最少紀錄，新竹以南水庫集水區降雨量是歷年同期的7％至37％左右。所幸，近年來各項水資源工程已發揮功效，目前多數地區水情仍屬穩定。

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卓榮泰說，目前最新水情燈號，特別需要關注的是新竹地區，目前是減壓供水的黃燈、台中地區是水情提醒的綠燈。因應後續降雨的不確定性，請經濟部務必要持續滾動檢討各地水情，特別是蓄水量偏低的新竹寶山及寶二水庫、台中鯉魚潭水庫，必須最大化跨區支援能量，並啟用抗旱井及伏流水等備援水源，全力達成6月底前民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響的目標。

卓榮泰強調，防旱需要全國上下一心，工業、農業及民生用水都需要共同努力，在產業方面，請國科會及經濟部持續督促科學園區及產業園區，提升產業自主節水成效，並請經濟部加強宣導全民共同節水，珍惜每一滴得來不易的水資源。

在農業部分，卓榮泰指出，目前春耕整田已完成，農業部自3月20日起實施系統性節水，在水情較嚴峻的新竹地區，透過頭前溪川流水來供應公共用水，從每日的12萬噸增加到27萬噸，有效延長寶山-寶二水庫的供水時程，請農業部持續運用多元水源節水供灌，並加強後續本田期與抽穗期的灌溉管理，落實節水。

此外，也請透過桃園石門水庫與苗栗永和山水庫每日跨區支援24萬噸，推估到6月1日，寶山-寶二水庫應可保有251萬噸水庫蓄水。

卓榮泰強調，面對嚴峻氣候挑戰，目前水情尚屬穩定，也是有賴於近年來的前瞻基礎建設，例如推動「水庫珍珠串計畫」等，發揮備援功效，調度共3.9億噸；同時經濟部提早審慎應對，各部會是齊心合作防旱，自去年6月開始就實施細緻管控，迄今總計節水調度成效達8.1億噸。

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