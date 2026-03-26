南投榮民塔春祭緬懷林業先賢 籲民眾珍惜美麗山林

林保署南投分署26日於水里工作站人倫分站榮民塔舉行春季祭祀活動。（圖由南投分署提供）

台灣富山林之勝，早年許多榮民為開發林道不幸殉職，農業部林業及自然保育署南投分署（簡稱南投分署）為感念榮民前輩，今（26日）於水里工作站人倫分站榮民塔舉行春季祭祀活動，也藉此呼籲社會大眾共同珍惜愛護美麗的山林。

南投分署指出，人倫榮民塔內祭祀榮民，均為早期巒大林區管理處望鄉及人倫工作站殉職員工。回溯早期政府開發森林資源時期，為促進國內經濟發展，前輩們深入險峻山區開闢林道，以便運送木材，由於當時山區環境極其惡劣、施工條件艱困，導致多位榮民不幸於工作期間殉職，為感念這群林業先進的犧牲奉獻，林保署於1961在人倫林道17公里處集資建造紀念塔。

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此次祭典由南投分署副分署長孫宗志擔任主祭官，率領分署同仁及相關造林業者，會同國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處副處長羅婷婷等40餘人共同參與，典禮莊嚴肅穆。

孫宗志表示，因為前輩們當年造橋築路、篳路藍縷的付出，才讓後進同仁在執行林務工作時能有更安全的路徑，也為今日的山林保育工作打下深厚基礎，也藉此呼籲社會大眾於山區活動或山友行走於林道間享受大自然時，能心存感恩，緬懷前人為這片土地所做的無私付出，共同珍惜愛護台灣美麗的山林。

山友行走於山林之間享受大自然時，應共同珍惜愛護美麗的山林。（圖由南投分署提供）

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