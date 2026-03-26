為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    坪林新增YouBike站 串聯茶鄉打造自行車旅遊網絡

    2026/03/26 14:24 記者黃子暘／新北報導
    交通局設置「國中碇坪路二段口」YouBike租賃站。（新北市交通局提供）

    交通局設置「國中碇坪路二段口」YouBike租賃站。（新北市交通局提供）

    新北市坪林區以產茶聞名，新北市交通局簡任技正吳政諺說，配合坪林消防分隊舊址改建，交通局設置「國中碇坪路二段口」YouBike租賃站，串聯坪林區既有的3站YouBike租賃站，打造新北茶鄉綠色自行車旅遊網絡，邀請大眾利用YouBike暢遊茶香，不過也須留意，坪林這4站租賃站受限於交通環境條件，營運時間為每日6時至18時，非營運時間只還不借；此外，交通局近期也陸續啟用板橋戶政事務所海山辦事處、土城新洲擺接堡路口、蘆洲長興光華路186巷口等3站YouBike租賃站。

    吳政諺表示，「國中碇坪路二段口」租賃站配置YouBike2.0E電動輔助自行車，與既有的坪林旅遊服務中心、水柳腳立體停車場及坪林茶業博物館等3站形成觀光接駁；民眾可從「國中碇坪路二段口」或「水柳腳立體停車場」YouBike站作為起點，深入坪林老街或前往茶業博物館，或由「國中碇坪路二段口」前往曾被票選為台灣北部最美的北勢溪自行車道。

    吳政諺補充，市府持續拓展公共自行車服務網，近期也已啟用板橋戶政事務所海山辦事處50柱、新洲擺接堡路口28柱、長興光華路186巷口13柱等3站。

    另外，交通局提醒，新北市已實施公共自行車傷害險全面納保制度，YouBike會員必須投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike2.0和2.0E；公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，提醒尚未投保的民眾下載YouBike官方APP登錄會員至「公共自行車傷害險」專區登錄資料，騎乘時如發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播