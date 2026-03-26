坪林新增YouBike站 串聯茶鄉打造自行車旅遊網絡

交通局設置「國中碇坪路二段口」YouBike租賃站。（新北市交通局提供）

新北市坪林區以產茶聞名，新北市交通局簡任技正吳政諺說，配合坪林消防分隊舊址改建，交通局設置「國中碇坪路二段口」YouBike租賃站，串聯坪林區既有的3站YouBike租賃站，打造新北茶鄉綠色自行車旅遊網絡，邀請大眾利用YouBike暢遊茶香，不過也須留意，坪林這4站租賃站受限於交通環境條件，營運時間為每日6時至18時，非營運時間只還不借；此外，交通局近期也陸續啟用板橋戶政事務所海山辦事處、土城新洲擺接堡路口、蘆洲長興光華路186巷口等3站YouBike租賃站。

吳政諺表示，「國中碇坪路二段口」租賃站配置YouBike2.0E電動輔助自行車，與既有的坪林旅遊服務中心、水柳腳立體停車場及坪林茶業博物館等3站形成觀光接駁；民眾可從「國中碇坪路二段口」或「水柳腳立體停車場」YouBike站作為起點，深入坪林老街或前往茶業博物館，或由「國中碇坪路二段口」前往曾被票選為台灣北部最美的北勢溪自行車道。

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吳政諺補充，市府持續拓展公共自行車服務網，近期也已啟用板橋戶政事務所海山辦事處50柱、新洲擺接堡路口28柱、長興光華路186巷口13柱等3站。

另外，交通局提醒，新北市已實施公共自行車傷害險全面納保制度，YouBike會員必須投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike2.0和2.0E；公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，提醒尚未投保的民眾下載YouBike官方APP登錄會員至「公共自行車傷害險」專區登錄資料，騎乘時如發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠。

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