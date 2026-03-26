認識家鄉 澎湖馬公國小師生走讀媽宮城教學

老師向小朋友們講解港區歷史，讓書本知識真實反映在現實生活之中。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣馬公國小今（26）日，舉辦全校性戶外走讀教學活動，帶領師生走出校園，深入馬公舊市區及港邊周邊地區，以實地踏查方式認識在地歷史與人文風貌，讓學習不再侷限於課堂之中，同時也了解百年風華媽宮古城歷史文化及風土民情，更深入知根知底生長的家鄉。

此次活動以「闖關學習」為主軸設計，結合多元主題關卡，讓學生在探索過程中完成任務。各年級依照規劃路線，分組前往不同關卡地點，內容涵蓋歷史建築認識、港口文化觀察、地方產業介紹及環境教育等，透過趣味互動方式，引導學生主動觀察與思考，也了解先民如何渡海抵澎，不再只是書本上講述的歷史，真實完整復刻在學生們的腦海之中。

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活動過程中，學生們穿梭於馬公港周邊與舊城街道，不僅認識地方發展脈絡，也透過老師與關主解說，了解澎湖豐富的海洋文化與歷史故事。

許多學生表示，這樣的戶外教學既新鮮又有趣，比在教室上課更容易理解，也更有參與感，同時書本上冰冷的文字，化身為真實生活情境，不再艱澀難懂，反而更貼近生活。

馬公國小表示，透過走讀教學與闖關活動的結合，能培養學生團隊合作精神與問題解決能力，同時深化對家鄉的認同感。

馬公國小師生走讀學習，前往港區了解馬公港歷史。（記者劉禹慶攝）

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