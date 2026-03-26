中華道家人文協會連8年捐嬰幼兒奶粉 累計1萬2240罐、逾8千人受益

中華人文道家協會連續8年響應好日子愛心大平台，捐贈今年2040罐奶粉，8年來累積高達1萬2240罐，有8460人次受益。（記者翁聿煌攝）

中華道家人文協會長期關懷弱勢，自2013年起開始與新北市社會局合作，分別於母親節和端午節捐贈蛋糕及肉粽，並自2019年起增加嬰幼兒奶粉，今年已連續8年響應好日子愛心大平台，協會今天（26日）捐贈今年2040罐奶粉，8年來累積高達1萬2240罐，受益達8460人次。

中華道家人文協會理事長張旖表示，嬰幼兒時期是成長發展的關鍵階段，營養更是基本，協會在兒童節前夕再度捐贈奶粉，希望這份愛的馬拉松行動直達人心裡，期盼弱勢家庭的下一代身體更加健康，將來孩子長大後，有機會也能回饋社會，讓愛循環。

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社會局長李美珍表示，感謝道家人文協會每年3月捐奶粉、4月捐母親節蛋糕、5月捐粽子，平時配合各社福中心的服務案家捐贈家電，如此長期的公益付出，協會去年榮獲「領航金獎」最高榮譽—最佳奉獻獎，接受新北市長侯友宜的頒獎鼓勵。

李美珍說，奶粉是高單價物品，卻是嬰幼兒成長無法或缺的營養品，這次捐贈的受惠者中，有一對來自汐止的母子，母親阿妮（化名）從印尼嫁來台灣，與先生育有2子，小兒子才2歲，但因先生在工地打零工，收入不穩定，是七星社福中心長期服務的個案。

阿妮感謝社福中心每月送奶粉來，得知是道家人文協會捐贈，她露出笑容向張旖表達感謝，幫助孩子在成長過程中獲得營養補給。

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