台中太平枇杷評鑑出爐 李昌基、柯辰宏奪枇杷達人

台中太平區農會今天舉行枇杷評鑑會，吸引50組農民參賽，最後由李昌基、柯辰宏榮獲第1名，成為今年的枇杷達人。（記者陳建志攝）

台中太平枇杷進入採收期，為了提供果農交流、切磋的平台，台中市府農業局結合太平區農會在今天舉行「太平枇杷評鑑會」，共吸引7個枇杷產銷班、50組果農參賽，評審依據果形是否優良、絨毛是否完整等項目進行評分，今年整體品質良好，甜度方面有近一半參賽者拿下滿分，最後由果農李昌基、柯辰宏拿下第1名，成為今年的枇杷達人；團體組則由枇杷產銷第2班奪下冠軍。

擔任評審的台中區農改場助理研究員吳庭嘉表示，此次評鑑依據枇杷成熟度、果形是否優良、絨毛是否完整、有無皺紋、有無病斑、藥斑、碰傷、果肉是否細緻、漿液多寡、糖酸比、果皮是否易剝及顆粒大小均勻程度等層面逐一評比，整體品質不錯。

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太平區農會總幹事余文欽表示，今年枇杷評鑑共有50組農民參賽，強調重點並不是誰獲獎，而是透過此機會提供果農交流、學習的平台，並讓大家知道太平的枇杷果農都很用心栽培，歡迎大家多多選購。

太平區長陳柏宏則表示，去年枇杷盛花期至今尚無鉅大天災影響，授粉與結果狀況相當理想，今年枇杷成長及收成率比去年提高，因太平果農細心栽培，生產出的枇杷色澤金黃、果粒大、甜度高、多汁且入口即化、質地細膩，值得大家選購品嘗。

經評審逐一試吃評分後，個人組由李昌基、柯辰宏榮獲第1名，成為今年的枇杷達人，可獲得1萬2千元獎金和獎盃；張國隆、黃實全、黃大瑋、黃大川等4位獲得第2名，可獲得8千元獎金；陸進通、黃濬昶、張清標、陸清潭、黃玲紅、江明智等6位則拿到第3名，可獲得5千元獎金；團體組第1名為枇杷產銷第2班，第2名為枇杷產銷第10班，第3名為枇杷產銷第6班，農會將頒獎表揚。

太平區農會今天舉行枇杷評鑑會，市府農業局副局長蔡勇勝（右4）、太平農會總幹事余文欽（右3）等人，推薦太平多汁且入口即化的枇杷。（記者陳建志攝）

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