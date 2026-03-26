基隆港西岸建纜車 謝國樑：民間出資減輕負擔 童子瑋：先釐清興建目的

基隆市長謝國樑受訪證實有民間業者申請基隆港西岸建纜車，但是由民間興建經營可有效減輕市府負擔。（記者俞肇福攝）

立法院交通委員會23日考察基隆交通環境，會中台鐵允諾西岸纜車運用基隆北站土地提出促參案。對此，基隆市長謝國樑今天（26日）表示，透過民間出資促成西岸纜車，能夠有效讓市府減輕負擔。民進黨基隆市長參選人童子瑋認為，市府應先說明興建目的究竟是觀光還是交通，攸關後續規劃方向與預算，未來再談預算分配，市民比較能放心。

基隆市政府有意在基隆港西岸吸引民間資本投資興建纜車，初步規劃自台鐵基隆車站北站連通到虎仔山上的基隆地標及舊太平國小一帶，全長約300公尺。謝國樑表示，西岸纜車是民間自提的促參案，至於纜車未來是專注於觀光型態或是兼具觀光與通勤使用，將由提出促參案的業者進行評估。

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另外，也有議員提出，希望將西岸纜車串連到白米甕砲台的想法。謝國樑認為，這是很好的發想，但實行上可能不太容易，未來是否由市府出面向中央爭取經費補助或與中央合作，可以再就其可行性討論及評估。

謝國樑指出，他曾考察台北市的貓空纜車，若西岸纜車由政府自建營運，長期虧損將成為市政負擔。此外，若纜車僅有觀光功能，即便如使用率高的貓空纜車還是年年虧錢，基市府將與促參業者及企業共同思考關於纜車的細節，由企業提議興建經營，對市府來說負擔會比較輕一點，這也是市府樂意看到的。

對此，童子瑋表示，前基隆市長林右昌任內曾提過西岸纜車的想法，基隆的觀光廊帶需要整體規劃，包括興建纜車目的、需求、目標等，究竟是觀光導向或交通導向，都應該先確定，後續的建設範圍、經費需求及整體規劃都不太一樣。

童子瑋認為，市府應該先確定建設的方向，再向市民清楚說明，基隆市需要完整制定交通或觀光的政策方向，再做預算分配，會讓市民比較放心。

民進黨基隆市長參選人童子瑋針對基隆港西岸建纜車表示，謝國樑必須先說明興建纜車目的是交通或觀光，再談預算分配。（記者俞肇福攝）

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