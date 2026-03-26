羅東呷拜拜席開4百桌 每桌6千5優惠價3千預料再掀排隊潮

今年羅東呷拜拜將席開400桌，每桌11道料理，優惠價3000元。（記者江志雄攝）

2026羅東3月初3帝爺生呷拜拜，訂於4月11日晚間開席，將席開400桌，每桌市價6500元，優惠價3000元。羅東鎮長吳秋齡今天（26日）宣布，3月31日上午8點開放現場訂桌，每人每次最多訂3桌；因僧多粥少，預料又會掀起排隊搶訂熱潮。

去年羅東呷拜拜席開500桌，訂桌前一天下午就有人報到徹夜排隊，今年維持3000元價位，但桌數減少100桌，恐怕更難訂，外界預估31日當天清晨3點前到場排隊，比較有機會訂到。

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農曆3月初3帝爺生是羅東大拜拜，早年家家戶戶大擺流水席，後來宴客習俗走入歷史，2010年起，羅東鎮公所邀在地餐廳業者辦桌，以呷拜拜形式開放各界訂桌，最多有11家業者供餐，但參與辦桌的味芳小吃部、天香台灣料理館等知名餐館陸續收攤，今年剩年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館，仍以蘭陽風味餐當主打，共席開400桌。

羅東鎮長吳秋齡、鎮公所主秘蔡宜潔、鎮代會副主席李錫欽等人，今天連袂為羅東呷拜拜代言。吳秋齡指出，今年活動循例在羅東鎮公所周邊搭棚作為臨時食堂，4月11日下午5點入場，6點準備開席，每桌含炒米粉在內共有11道佳餚，現場另有王彩樺等知名藝人獻唱。

羅東呷拜拜每桌6500元，鎮公所補助3500元，優惠價3000元，3月31日上午8點在羅東展演廳受理登記，7點半發放排隊號碼牌，必須當場繳費，訂完為止。

羅東呷拜拜菜色主打蘭陽風味餐。（記者江志雄攝）

參加羅東呷拜拜的餐廳業者，各自端上拿手好菜。（記者江志雄攝）

羅東呷拜拜有年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館等4家業者參與辦桌。（記者江志雄攝）

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