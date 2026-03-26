強化鋰電池火災應變 布馬線客船演練緊急疏散

航港局人員向旅客及船員宣導鋰電池「4不1注意」及乘客實名制。（航港局提供）

為提昇船舶航行安全、強化船員緊急應變能力，交通部航港局表示，今天上午8點30分在布袋商港浮動碼頭，由凱旋海運股份有限公司所屬「凱旋8號」客輪配合辦理「2026年布袋商港客船緊急應變演練」，演練客船行動電源失火及緊急應變旅客疏散、航安業務宣導，確保布袋至澎湖航線（布馬線）開航前的整備作業安全無虞。

航港局表示，這次演練由航港局南部航務中心張博彥主任主持，邀請相關單位參與。嘉義布袋至澎湖為重要海運客運航線，每年航季旅客人次眾多 。鑒於旅客攜帶行動電源等鋰電池產品日益普遍，且鋰電池火災具高度風險特性，這次演練特別聚焦於「客船行動電源失火及緊急應變旅客疏散」。

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航港局指出，演練情境模擬船上旅客攜帶的行動電源突發自燃火災，船員立即啟動緊急應變程序，進行消防滅火並有秩序地引導旅客進行疏散撤離，展現船員對於突發狀況的即時應處能力 。除此之外，也同步進行多項航安業務宣導，包含：要求開航前點檢、救生衣穿著示範、救生衣維持正常功能、標示、向旅客宣導置放位置等，強化航行安全意識；場站安全維護，確保港區營運環境安全。

航港局續指，也宣導攜帶鋰電池「4不1注意」，提醒旅客正確使用與攜帶鋰電池產品，降低火源風險；乘客實名制，落實登船身分查驗，保障航行安全，以及禁帶肉品入境，來強化防疫意識，嚴防違規肉品進入 。

演練結束後隨即召開綜合講評與檢討會議，由參演單位共同討論精進作為。航港局強調，透過每年定期辦理客船緊急應變演練，能有效提升船員的專業知能與聯防互助機制。未來將持續督導航商落實船舶安全管理（NSM）制度，並強化船員對鋰電池風險的辨識與管控，確保布馬線正式開航後，每位旅客的生命財產安全獲得周全保障。

「凱旋8號」客船模擬行動電源失火，船員進行消防滅火演練畫面。（航港局提供）

航港局今天舉辦「2026年布袋商港客船緊急應變演練」。（航港局提供）

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