新北新創之星挑戰賽啟動徵件 總獎金翻倍至60萬元

新北市青年局「2026 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」總獎金60萬元，今在新北市府敲響鐘聲，宣布正式啟動徵件。（記者黃政嘉攝）

新北市青年局主辦「2026 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」今天在新北市府的大廳敲響鐘聲，宣布正式啟動徵件！青年局攜手國內外頂尖創投打造「創業競賽、專家輔導、創投陪跑」3大機制的創業競賽，今年總獎金翻倍至60萬元，首獎達40萬元，聚焦全球趨勢「AI人工智慧」與「綠能永續」2大主題，邀請具潛力的新創團隊踴躍參與，爭取獎金、接軌市場、進軍國際。

新北市長侯友宜表示，總獎金提高到60萬元其實是拋磚引玉的做法，若參加此競賽得到了名次，吸引產業、投資人的目光，這才是真正的需要，新北市有全國最多的人口與最完整的產業鏈，是新創團隊從技術驗證、商模測試到市場拓展的最佳起點，近3年，已輔導青創基地及活動得獎隊伍成功募資超過5.5億元，顯示新北市推動「專業創投陪跑機制」已見成效，未來將持續整合跨局處資源，為青年打造更具吸引力的創業環境。

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青年局長邱兆梅說明，「VentureStar新北新創之星」今年邁入第3屆，已成為具指標性的創業競賽，她強調，新創之星不僅是競賽，而是為青年打造的1條創業加速跑道，希望以新北為舞台，持續發掘全國具潛力的科技新創團隊匯聚新北，今年特別將總獎金額翻倍、培育資源升級，從比賽前端就導入創業支持，只要完成報名就可獲得初階課程輔導，得獎團隊更能直接進駐新北青創基地。

青年局說明，本屆活動即日起開放報名至5月31日，完成報名團隊可獲得8堂的創業初階線上課程，協助釐清商業模式、市場定位與成長策略，總獎金60萬元，首獎40萬元、第二名14萬元、第三名6萬元，歡迎符合條件的團隊報名參與，相關資訊可至青年局官網 查詢。

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