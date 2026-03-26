嘉義市國旅補助開放登錄！ 每晚最高1000元4月上路

嘉義市今宣布國旅自由行住宿補助活動，即日起開放民眾線上登記申請。（記者王善嬿攝）

去年7月丹娜絲颱風重創嘉義，嘉義市觀光產業受創，嘉義市政府今宣布推動國旅自由行補助活動，4月13日中午起，只要本國國民入住嘉義市合法旅宿，不分平日假日，每晚每房每人補助上限1000元，活動須到活動系統登錄才能使用，市府今天下午2點起開放登錄，總經費2000萬元用完為止。

今記者會在嘉義智選假日酒店舉行，嘉義市長黃敏惠、嘉義市旅館商業同業公會李啟光、嘉義市民宿協會理事長張于亞等人與會，高喊「玩嘉攻略大方送」，使用噴鈔槍發射假鈔象徵活動開跑。

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黃敏惠表示，國人到嘉義市自由行，上網登記再到合法旅宿訂房，每晚每房可補助1000元；嘉義市有阿里山林業文化、去年博物館類觀光人次排名全台第二市立美術館，受年輕人喜愛的開嘉市集、咖啡節等活動，10場中華職棒例行賽安排在嘉義市開打，歡迎大家到嘉義市，嘉義市將用心款待。

市府觀光新聞處長鄭雅文說，補助計畫總經費2000萬元，每晚每房至多可有1人申請補助1000元，例如一家三口住宿4天3夜，每晚可使用1人申請的1000元補助；活動採線上申請，即日起開放民眾登錄，完成登錄可向合作旅宿訂房，4月13日起實際入住可享有住宿補助優惠，活動詳見官網。

張于亞說，去年7、8月因颱風風災重創嘉義台南，導致民宿、旅館原本訂房的旅客都退光光，市府今年編列總經費2000萬元，旅客登記就能享有自由行住宿補助，希望吸引旅客到嘉義市觀光；嘉義市民宿有日式風格、清朝時期三合院，各有風格，歡迎大家到嘉義玩。

嘉義市長黃敏惠（前左四）歡迎國人到嘉義市住宿觀光，帶動觀光產業。（記者王善嬿攝）

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