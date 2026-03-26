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    首頁 > 生活

    北市敬老卡7月起擴大補助 YouBike 2.0E前30分鐘免費

    2026/03/26 13:45 記者董冠怡、蔡愷恆／台北報導
    敬老卡擴大補助，2.0E前30分鐘免費。（記者董冠怡攝）

    敬老卡擴大補助，2.0E前30分鐘免費。（記者董冠怡攝）

    台北市敬老卡適用於YouBike 2.0E，但無前卅分鐘騎乘補助。先前在議會質詢爭取將電輔車納入敬老卡補助範圍的議員陳炳甫說，市府評估後認為政策與技術面皆可行，確定七月起長者使用敬老卡騎乘2.0E車輛，可享前卅分鐘免費。對此，負責敬老卡政策及業務的社會局證實確有其事，交通局長謝銘鴻受訪進一步說明，認同議員所言電輔車能減輕長者體力負擔，政策符合敬老初衷，跨局處綜合評估後決定納入補助，強調不是為了讓長者騎快，而是透過動力輔助，騎得更輕鬆。

    謝銘鴻表示，經查，敬老卡目前有效持卡數約51萬張、3250台2.0E。去年持敬老卡騎乘2.0E車輛約7300張（1.4％）。在收費的情況下，長者使用2.0E比例雖不高，但仍有一定需求，加上評估開放後不致大幅佔用車輛，影響其他民眾權益，因此市府決定將前卅分鐘免費納入補助，但不是為了讓長者騎快（限速20公里），而是透過動力輔助，讓長者騎得更輕鬆。

    謝銘鴻指出，從去年1月至8月統計數據來看，1月有6340名長者騎乘2.0E（1.25%），逐步成長至8月8324人（1.61%），意味長者有感受到2.0E騎起來相對輕鬆。確定擴大敬老卡補助範圍前，除了上述考量，另以2.0車輛實施前卅分鐘免費後，騎乘量成長六成將近翻倍的最大值，估算2.0E的可能變化，也跟微笑單車、悠遊卡公司、社會局確認，相關程式修改都沒問題，以及增加的費用尚在社會局經費預算可支應。

    許多長者以搭大眾運輸工具和騎腳踏車方式代步，此為長者騎乘腳踏車示意圖。（記者董冠怡攝）

    許多長者以搭大眾運輸工具和騎腳踏車方式代步，此為長者騎乘腳踏車示意圖。（記者董冠怡攝）

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