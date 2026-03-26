兒童節連假最萌任務 「國軍英雄小聯萌」空降大里藝術廣場

大里藝術廣場攜手異想新樂園、國軍中部地區人才招募中心等單位，在兒童節、清明節連假期間舉辦「國軍英雄小聯萌」體驗。（記者陳建志攝）

兒童節、清明節連假即將來臨，為了提供親子最好玩的連假去處，台中軟體園區的大里藝術廣場攜手異想新樂園、國軍中部地區人才招募中心、陸軍特戰訓練中心等單位，共同舉辦「國軍英雄小聯萌」，現場安排小朋友穿上陸軍、空軍等帥氣造型，還可進行「T-10B降落傘穿戴體驗」，打造最難忘的兒童節回憶。

大里藝術廣場表示，此次「國軍英雄小聯萌」將於4月3日空降大里藝術廣場，現場結合「陸、海、空、特戰」元素，打造沉浸式體驗空間，邀請大小朋友一起化身小小英雄出任務。

請繼續往下閱讀...

現場安排「小英雄換裝區」，海軍、空軍、陸軍造型一次到位，每一張都超萌、超好拍，成為連假最熱門打卡場景。另外安排最吸睛的「T-10B降落傘穿戴體驗」，讓大小朋友模擬空降著陸，現場也安排軍備展示與實境闖關挑戰，透過近距離認識專業裝備、投彈九宮格等互動體驗，讓孩子在遊戲中提升肢體協調與團隊合作能力。

大里藝術廣場指出，活動首日除「國軍英雄小聯萌」外，另安排親子帶動跳與派對魔術秀揭開序幕；4月4日則推出繽紛泡泡秀與DIY泡泡體驗，帶領孩子走進夢幻泡泡世界。4月5日活動再升級，白天有氣球特技、互動秀及雜耍演出輪番上陣，晚間壓軸「王子與公主的華爾滋奇幻舞會3」，在優雅樂聲與舞步中，為親子留下浪漫回憶。

連假最後一天，則由小丑互動秀與親子故事劇場溫馨收尾，在笑聲與故事中畫下完美句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法