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    首頁 > 生活

    招募家庭夥伴 北台南家扶拍微電影講故事

    2026/03/26 13:39 記者楊金城／台南報導
    北台南家扶中心發表微電影「陪家庭走一段路」，招募「用愛包圍」服務方案的「家庭夥伴」。（記者楊金城攝）

    北台南家扶中心發表微電影「陪家庭走一段路」，招募「用愛包圍」服務方案的「家庭夥伴」。（記者楊金城攝）

    北台南家扶中心今天（26日）發表從個案服務改編的微電影「陪家庭走一段路」，分享「用愛包圍」服務方案的故事，希望在大新營區及佳里區招募「家庭夥伴」幫助弱勢受助家庭。

    北台南家扶主任李桂平表示，「家庭夥伴」陪伴的力量能點亮家庭的光，為受助弱勢家庭帶來改變和希望，招募對象包括大專學生、補教與幼教工作者、學校教師、保母、家管人員、餐飲從業人員等，不分專業背景，只要願意付出時間與關懷，都能成為支持家庭的重要力量；「家庭夥伴」只有車馬費補貼，真的要有愛心夥伴來付出，急需「家庭夥伴」加入家扶「用愛包圍」服務方案。

    家庭夥伴分為陪伴兒少的「子代夥伴」與支持家長的「親代夥伴」，由專業訓練的到宅服務志工，透過定期家庭會議，與受助家庭成員共同設定目標，提供陪伴、伴讀、家事指導等關懷支持、關係建立、生活習慣培養與情緒表達引導等服務。

    但目前北台南家扶只有13位家庭夥伴，志工人力嚴重不足，影響提供「用愛包圍」服務方案的量能；家庭夥伴「素秋」在微電影「陪家庭走一段路」首映會中，分享在陪伴家庭的過程中，看見家庭逐漸成長和變好，也讓自己學會用不同的角度理解他人、轉換多元的想法，變成自我成長力量。

    另位夥伴「嫦娥」曾是受家扶扶助家庭，才能走過人生低潮，她加入「家庭夥伴」至今12年，她在陪伴中發現，付出未必都符合受助家庭當下的需要，因此學會放下期待，用更多耐心去理解與陪伴，尊重每個家庭的步調，彼此支持才能讓愛的行動延續。

    「家庭夥伴」也可提供家事指導。（北台南家扶提供）

    「家庭夥伴」也可提供家事指導。（北台南家扶提供）

    北台南家扶中心發表微電影「陪家庭走一段路」，以家庭夥伴演出受助家庭真實故事。（家扶提供）

    北台南家扶中心發表微電影「陪家庭走一段路」，以家庭夥伴演出受助家庭真實故事。（家扶提供）

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