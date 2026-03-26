比政府還用心！斗六榴中防災守護隊 奪全國優等防災社區

縣府今在虎尾舉辦水患自主防災社區推動記者會，除授旗給新成立的斗六正心、北港後溝巡守隊，更表揚年度優異社區。（記者李文德攝）

配合水利署自主防災社區政策，雲林迄今逾80個社區加入，今（26）日縣府舉辦推動記者會並表揚優異社區。斗六市榴中社區33名隊員不分防汛期前中後，詳實記錄溝渠狀況，更自製巡守表格，被縣府大讚「比政府還用心」，甚至獲得全國優等社區殊榮。里長蔡芳聰表示，防災不能靠政府，培養自主意識才是關鍵。

蔡芳聰指出，榴中里位在斗六大圳3個水閘門匯集之處，甚至部分溝渠通常都是90度直角，過去數十年來逢豪雨必淹，嚴重者上看70公分以上，近年來縣府、公所出面解決後已紓解問題，不過當地居民淹怕了，因此成立自主防災巡守隊，目前共有33名成員。

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蔡芳聰表示，巡守隊每月至少兩次針對里內巡視，分為3條路線巡視，每條約2、3名隊員詳細巡檢約1.5小時，針對出水口、分水口檢查是否已堵塞，且分為颱風、豪雨來臨前、中、後確認，一旦發現有異樣，就會立即拍照留下紀錄並通報，狀況排除也會記錄，此外更自製巡檢表格給巡守隊及協力單位。

蔡芳聰強調，透過嚴密的巡守機制盼能夠達到減災的目的，萬一出水口堵塞反而就會引起淹水惡夢重新上演，因此單靠政府協助防災，力道遠遠不夠，更需要的是里民共同建立自主意識，才能降低災害風險。

縣府今在虎尾舉辦水患自主防災社區推動記者會，會中縣長張麗善授旗給新成立的斗六正心、北港後溝巡守隊，更表揚年度優異社區。張麗善表示，目前20鄉鎮市遍布82個水患自主防災社區，近年持續建置智慧防汛系統，包含已有157處的淹水感測器、即時災情通報平台，盼強化即時的救災體系。

斗六榴中社區獲得水利署水患自主防災社區「優等」殊榮。（記者李文德攝）

里長蔡芳聰更拿出自製的巡守表格。（記者李文德攝）

表格詳實要求隊員及協力單位需嚴密巡檢紀錄。（記者李文德攝）

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