高市去年查獲11起調劑錯誤 民眾領藥時要「多看一眼」

高市去年查獲11起調劑錯誤，凸顯確認藥品、藥量的重要性。（民眾提供）

藥品調劑錯誤即可能造成民眾誤食風險，高市衛生局統計去年共開罰11件給錯藥、量案，包括抗過敏藥調劑成治療末梢血管循環等，一旦誤食，不僅未能獲預期療效，還會承受不必要的健康風險，提醒民眾領藥時務必主動確認核對，以維持用藥安全。

衛生局今（26）日統計公布，去（114）年共查獲11件藥袋內容與處方箋不符違法案件，主要為交付藥品種類與劑量錯誤，或誤將治療眩暈藥調劑成治療心律不整，也有抗過敏藥調劑成治療末稍血管循環等，呼籲民眾領藥時要「多看一眼」，確認藥袋標示與內容，以維用藥安全。

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衛生局表示有藥師把處方箋記載藥品為一次2粒（共18粒），錯誤調劑成一次1粒（共9粒），觸法的藥師都坦承在交付藥品時，未再次核對處方箋、藥袋內容、藥品種類及數量，衛生局均依違反《藥事法》一定作業程序規定，處新臺幣3萬元罰鍰。

衛生局指出，藥品調劑錯誤即有可能造成民眾誤食風險，違法案件中就有藥師誤將胃藥（輕瀉劑）換成鎮靜精神藥物；也有誤將心血管藥物與其他藥品混淆，將治療暈眩藥物交付成治療心絞痛的血管擴張劑，誤用可能影響血壓。

此外，也有藥師把兒童用解熱鎮痛藥調劑交付為鎮咳劑，以致錯誤用藥不僅無法緩解原本症狀，還可能產生不必要的藥物副作用。

為確保用藥安全，衛生局呼籲民眾於醫療院所或藥局領藥時，務必落實「核、檢、詢」三步驟，包括核對資訊（核）、比對檢查藥袋描述藥品顏色、形狀（如圓形、長條形）或刻痕是否與袋內藥品吻合，以及諮詢細節，以確保用藥安全及正確性。

高市去年查獲11起調劑錯誤 凸顯確認藥品的重要性。（高市衛生局提供）

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