台北港14公頃供土方暫置 鄭宇恩籲新北訂管理辦法、回饋八里

鄭宇恩表示，暫置場回饋金並未明確規劃用於八里交通與環境改善，地方卻要承受大型車頻繁出入帶來的交通與環境衝擊。（鄭宇恩辦公室提供）

國土署協調開放新北市台北港區14公頃土地做為暫置處理場，但規劃及影響不明，引起地方反彈。新北市議員鄭宇恩表示，她已召集相關單位辦理協調會，要求新北市政府就各地前往台北港的砂石車訂定明確管理辦法，以避免砂石車駛入八里市區；此外，八里區涉及砂石車的A1、A2交通事故數量攀升，要求市府就暫置場營運及台北港盈餘回饋金編列經費，用於八里區交通及環境維護，並落實砂石車不進八里市區原則。

鄭宇恩說，台灣港務公司說明，環評規定目前進港交通量最多只能每日1788車次，目前平均每日落在1200車次，而相關土方盈餘收入均已有分回饋金給市府，今年約1億4309萬餘元，但工務局說目前相關收費方式尚在研議；目前民間工程若土方量超過3萬立方公尺，可透過市府各機關推薦進入台北港收容，推薦機關可收立方公尺600元回饋金，但回饋金並未明確規劃用於八里交通與環境改善，地方卻要承受大型車頻繁出入帶來的交通與環境衝擊。

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另外，針對暫置場砂石車動線，鄭宇恩指出，雙北承諾除淡水地區外，原則上均應行駛台64線及台61線進出台北港，不得駛入八里市區，但無明確罰則約束，要求市府儘速建立明確規範，並要求市府建立制度，將經費確實編列回饋八里，用於因應大型車輛衍生的各項成本，使用於交通環境改善、事故路口優化、禁行大貨車路段科技執法，還要規劃台北港區週邊及主要聯絡道路的專案巡檢及清掃機制，不能等民眾反映才被動處理。

工務局回應，已針對交通動線、環境管制及地方回饋等面向研擬具體因應措施，將嚴格落實清運車輛動線管制，要求車輛須依核准指定路線行駛，避免進入八里市區造成干擾，並全面加強暫置區及運輸過程的空氣污染防制等環保措施，也已著手研擬相關管理辦法及罰則機制。

回饋金部分，工務局說，因今年度尚未編列相關預算科目，且目前經本局推薦進入台北港的民間工程案件，尚未有實際繳納規費（回饋金），議員建議已著手審慎研議，評估於明年度預算中編列相關經費可行性，以用於交通改善及環境維護等。

鄭宇恩表示，暫置場回饋金並未明確規劃用於八里交通與環境改善，地方卻要承受大型車頻繁出入帶來的交通與環境衝擊。（鄭宇恩辦公室提供）

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