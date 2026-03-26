為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機車駕照不是雞腿換的！中彰投鼓勵駕訓 今年加碼補助近免學費

    2026/03/26 13:29 記者陳鳳麗／南投報導
    機車駕訓課程有多堂安全駕駛課程，像機車騎經汽車，安全距離是100公分，汽車駕駛人萬一開車門，機車不會被碰撞。（記者陳鳳麗攝）

    機車駕訓課程有多堂安全駕駛課程，像機車騎經汽車，安全距離是100公分，汽車駕駛人萬一開車門，機車不會被碰撞。（記者陳鳳麗攝）

    機車駕照不是雞腿換的！會騎也要熟悉並遵守交通法規，交通部鼓勵民眾參加機車駕訓班，祭補助1300元，中彰投縣市政府也加碼補助，台中區監理所統計，中彰投去年機車事故死亡人數減37人，受傷人數減2999人，違規風險更大降59%，而今年縣市政府補助加碼，幾近駕訓免學費，鼓勵民眾多參加。

    台中監理所今天在機車駕訓補助記者會中指出，鼓勵滿18歲年輕人，還有無照的成年人，考機車駕照前先上機車駕訓班，交通部補助學費1300元，中彰投縣市政府也有補助，經統計前年和去年上機車駕訓班人數，前年僅8043人，去年已增至15223人，成長率近90%。

    今年地方政府加碼補助，彰化縣府補助1000元；台中市府和南投縣府加碼補助每人1500元，中市名額3500名，南投縣則第一階段600名補助1500元，第二階段300名補助1000元，南投縣駕訓班聯誼會也加碼補助800元，因此3縣市的駕訓學費已幾近零。

    南投縣府交通管理所長王丞達說，南投縣去年機車肇事死亡人數減少13人，因此縣府今年再提高地方的補助金額。彰化縣府交通處科長施昱有則舉彰化市陳稜路有行人優先區標線為例，建議駕訓班能在課程中宣導新設的標誌、標線。

    機車駕訓班的機車考照場地，駕訓班學員可原場地考路考。（記者陳鳳麗攝）

    機車駕訓班的機車考照場地，駕訓班學員可原場地考路考。（記者陳鳳麗攝）

    台中監理所在南投大榮駕訓班，宣傳今年中彰投地方政府補助民眾參加機車駕訓班的金額。（記者陳鳳麗攝）

    台中監理所在南投大榮駕訓班，宣傳今年中彰投地方政府補助民眾參加機車駕訓班的金額。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播