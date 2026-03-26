機車駕照不是雞腿換的！中彰投鼓勵駕訓 今年加碼補助近免學費

機車駕訓課程有多堂安全駕駛課程，像機車騎經汽車，安全距離是100公分，汽車駕駛人萬一開車門，機車不會被碰撞。（記者陳鳳麗攝）

機車駕照不是雞腿換的！會騎也要熟悉並遵守交通法規，交通部鼓勵民眾參加機車駕訓班，祭補助1300元，中彰投縣市政府也加碼補助，台中區監理所統計，中彰投去年機車事故死亡人數減37人，受傷人數減2999人，違規風險更大降59%，而今年縣市政府補助加碼，幾近駕訓免學費，鼓勵民眾多參加。

台中監理所今天在機車駕訓補助記者會中指出，鼓勵滿18歲年輕人，還有無照的成年人，考機車駕照前先上機車駕訓班，交通部補助學費1300元，中彰投縣市政府也有補助，經統計前年和去年上機車駕訓班人數，前年僅8043人，去年已增至15223人，成長率近90%。

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今年地方政府加碼補助，彰化縣府補助1000元；台中市府和南投縣府加碼補助每人1500元，中市名額3500名，南投縣則第一階段600名補助1500元，第二階段300名補助1000元，南投縣駕訓班聯誼會也加碼補助800元，因此3縣市的駕訓學費已幾近零。

南投縣府交通管理所長王丞達說，南投縣去年機車肇事死亡人數減少13人，因此縣府今年再提高地方的補助金額。彰化縣府交通處科長施昱有則舉彰化市陳稜路有行人優先區標線為例，建議駕訓班能在課程中宣導新設的標誌、標線。

機車駕訓班的機車考照場地，駕訓班學員可原場地考路考。（記者陳鳳麗攝）

台中監理所在南投大榮駕訓班，宣傳今年中彰投地方政府補助民眾參加機車駕訓班的金額。（記者陳鳳麗攝）

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