嘉科實中扶少團在地服務 獲教育部青志獎

嘉科實中扶少團參加教育部青年發展署「青志獎」全國決賽獲得「績優服務獎」。（嘉科實中提供）

國立嘉科實驗高中成立「嘉科實中扶少團」，以「理解需求、在地服務」為核心，在校園辦理營隊，陪伴偏鄉孩童，本月參加教育部青年發展署「青志獎」全國決賽，從全國146支隊伍中脫穎而出獲高中職組「績優服務獎」，是今年唯一獲獎的嘉義團隊，更是近三年嘉義地區高中職團隊最佳表現，獲邀於5月進總統府接受表揚。

嘉科實中扶少團於2024年學校創校首年成立，由學校支持及指導老師吳俐穎帶領，團隊從零開始建立組織架構、分工制度與行動方向，逐步發展出以「理解需求、在地服務」為核心的行動模式。

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學生團隊主動爭取教育部經費補助及東石鄉公所支持，獲得東石國小協助，深入校園進行訪談與觀察，以「海洋」為主軸，結合科技素養與雙語學習，設計Scratch程式設計、紙電路手作與情境英語等九大教學模組，辦理國小營隊；活動採取個別化陪伴模式，由15位學生志工帶領32位學童，依年齡分組教學，強調互動與理解，讓孩子在「做中學、玩中學」的過程中，認識海洋、建立自信，也重新看見自己的家鄉。

校長林怡慧說，感謝國科會支持，教育部青年發展署提供專案經費補助，以及雲嘉青年志工中心長期陪伴與資源連結，讓團隊由地方行動走向區域舞台；社會各界如嘉義西區扶輪社持續提供經費支持，虎尾東區扶輪社於創團初期挹注啟動資金，涂志明建築師事務所提供在地資源，共同促成計畫推展。

林怡慧表示，學生優異表現體現在活動規劃、資源整合、公共參與及社會實踐，師生從創團、關心需求及服務地方，到站上全國舞台，以行動證明高中生不只是學習者，更是能回應社會、創造改變的實踐者，未來學校團隊將持續深耕在地，充分展現青年關懷社會、勇於行動的價值。

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