南市模範生表揚 黃偉哲勉向蘇姿丰、黃仁勳看齊迎戰AI時代

台南市長黃偉哲（左）頒獎表揚南市模範生。（圖由台南市府提供）

台南市今年度模範學生表揚大會今（26）日於慈濟高中登場，市長黃偉哲頒獎表揚全市354名模範生，並致贈紀念品，肯定學子們在學業、品格與多元表現上的優異表現，也勉勵大家邁入國中新階段後，持續保有勤學初心，將潛能轉化為未來守護社會的力量。

今年獲選的模範生，各自展現令人動容的努力與韌性。省躬國小黃奕澄積極參與班級事務，在閩南語朗讀及社區少棒賽事中表現亮眼；新進國小劉芸廷橫跨體育與藝文領域，在國際舞台嶄露頭角，展現文武兼備的全方位能力；東陽國小夏可紜則在語文與數理領域雙雙出色，曾榮獲Cool English口說高手獎及奧林匹克數理競賽佳績。

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此外，也有學生以堅強意志克服身體限制。大光國小施舒晨雖為極重度多重障礙，仍以不屈不撓的精神努力學習，令人敬佩；博愛國小許臻禎克服重度聽障，發揮數位繪畫創意，不僅赴日本參與交流，也透過社群平台分享作品，展現亮眼的創作實力。

黃偉哲表示，面對全球化與AI、機器人及無人機等科技快速發展的時代，這些成果都是世代累積的努力。他期許學生在德、智、體、群、美五育均衡發展，並以「台南囝仔」出生的AI天后、天王蘇姿丰、黃仁勳為榜樣，成為台南與台灣的驕傲，勇敢迎向世界舞台。

表揚大會由仁德國小特色社團揭開序幕，合唱團與直笛隊以純淨歌聲與悠揚樂音，為典禮增添溫馨氛圍。學生們在舞台上自信展現才華，也呈現出台南學子合作共好的精神風貌。

仁德國小特色社團精彩表演揭開序幕。（圖由台南市府提供）

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