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    首頁 > 生活

    遊戲中認識台南歷史 噍吧哖文化園區兒童節連假推親子定向闖關

    2026/03/26 13:13 記者劉婉君／台南報導
    兒童節連續假期，台南噍吧哖文化園區推出親子定向闖關體驗活動，並加碼兒童專屬限量入園好禮。（園方提供）

    兒童節連續假期，台南噍吧哖文化園區推出親子定向闖關體驗活動，並加碼兒童專屬限量入園好禮。（園方提供）

    兒童節連續假期即將來到，台南市玉井區噍吧哖文化園區將於4月3日至6日，推出定向闖關體驗活動，結合歷史教育與戶外探索，帶親子在遊戲中認識在地重要歷史事件。園區並針對12歲以下兒童同步加碼專屬限量入園好禮，邀民眾共度兼具知性與趣味性的假期。

    活動將以「噍吧哖事件」為核心，透過定向運動概念結合園區內的舊糖廠招待所空間等歷史紋理，設計闖關內容，參與的親子需依線索判讀方向、解讀提示，於園區各角落尋找關卡答案，引導民眾經過解謎的過程，逐步理解當年噍吧哖事件相關人物在山林中逃亡時，所面臨的困境與抉擇，進而深化對歷史背景的認識。

    活動期間凡12歲（含）以下孩童入園，憑相關身分證明，即可兌換限量紀念小禮，數量有限、送完為止。

    園方表示，期盼藉由活動，將歷史轉化為可參與、可體驗的內容，使不同年齡層的民眾，都能以輕鬆方式接觸歷史。

    4月3日至6日兒童節連假，噍吧哖文化園區推出定向闖關體驗活動，帶親子從遊戲中認識在地重要歷史事件。（園方提供）

    4月3日至6日兒童節連假，噍吧哖文化園區推出定向闖關體驗活動，帶親子從遊戲中認識在地重要歷史事件。（園方提供）

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