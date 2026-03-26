遊戲中認識台南歷史 噍吧哖文化園區兒童節連假推親子定向闖關

兒童節連續假期，台南噍吧哖文化園區推出親子定向闖關體驗活動，並加碼兒童專屬限量入園好禮。（園方提供）

兒童節連續假期即將來到，台南市玉井區噍吧哖文化園區將於4月3日至6日，推出定向闖關體驗活動，結合歷史教育與戶外探索，帶親子在遊戲中認識在地重要歷史事件。園區並針對12歲以下兒童同步加碼專屬限量入園好禮，邀民眾共度兼具知性與趣味性的假期。

活動將以「噍吧哖事件」為核心，透過定向運動概念結合園區內的舊糖廠招待所空間等歷史紋理，設計闖關內容，參與的親子需依線索判讀方向、解讀提示，於園區各角落尋找關卡答案，引導民眾經過解謎的過程，逐步理解當年噍吧哖事件相關人物在山林中逃亡時，所面臨的困境與抉擇，進而深化對歷史背景的認識。

請繼續往下閱讀...

活動期間凡12歲（含）以下孩童入園，憑相關身分證明，即可兌換限量紀念小禮，數量有限、送完為止。

園方表示，期盼藉由活動，將歷史轉化為可參與、可體驗的內容，使不同年齡層的民眾，都能以輕鬆方式接觸歷史。

4月3日至6日兒童節連假，噍吧哖文化園區推出定向闖關體驗活動，帶親子從遊戲中認識在地重要歷史事件。（園方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法