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    首頁 > 生活

    遊台南連假攻略 賞花+親子+藝文 連假玩好玩滿

    2026/03/26 12:43 記者洪瑞琴／台南報導
    學甲蜀葵花季拍好拍滿。（記者洪瑞琴攝）

    學甲蜀葵花季拍好拍滿。（記者洪瑞琴攝）

    兒童節、清明節4天連假即將到來，台南從夢幻花海、親子樂園到藝文展演通通有，值得遊客到台南來場輕鬆愜意的春日小旅行。

    熱門的賞花景點，包括學甲蜀葵花文化節（至5月3日），花海2.6公頃，打造「多層次五彩花毯」，以蜀葵為主角，搭配青葙、雞冠花、鼠尾草等花卉，層層堆疊出繽紛景致。每逢週末及連假還有街頭藝人表演，遊客賞花之餘，可順道品嘗學甲在地虱目魚與牛肉湯，來場視覺與味覺兼具的小旅行。

    南化花旗木至4月6日，粉嫩花海搭配「2026南化糖蜜浪漫遇 寶光花旗尋覓境」活動，結合市集、美食與農遊體驗，打造春日限定的夢幻場景。

    親子活動同樣精彩滿檔。「葫蘆埤玩埤一下－2026童趣派對」（4月3、4日）在官田葫蘆埤自然公園登場，結合闖關遊戲、DIY與表演，打造寓教於樂的親子空間；隆田chacha文化資產教育園區則推出「水域x在地 與水童行Cha Cha好」（4月3日至6日），透過角色互動與沉浸式體驗，帶領孩子認識水資源與在地文化。

    藝文愛好者可安排參加「2026蕭壠14倉兒童藝術節」（4月4、5日），在佳里蕭壠文化園區展開藝術冒險，從劇場、音樂到創作體驗一次滿足；「水交社童趣時光」（4月4、5日）在水交社文化園區推出市集、泡泡派對與天文觀測。

    此外，河樂廣場在4月3日至6日推出沉浸式表演「鼓舞水城」，結合鼓樂、特技與互動體驗，呼應台南運河百年歷史；大內走馬瀨農場推出「童心大馳騁」活動（4月1日至12日），12歲以下兒童免費入園，搭配魔術、氣球秀與童玩專區，讓孩子盡情放電。

    南化玉山寶光聖堂往年盛開花旗木。（南市觀旅局提供）

    南化玉山寶光聖堂往年盛開花旗木。（南市觀旅局提供）

    河樂廣場將於4月3日至6日推出沉浸式表演「鼓舞水城」。（記者洪瑞琴攝）

    河樂廣場將於4月3日至6日推出沉浸式表演「鼓舞水城」。（記者洪瑞琴攝）

    水交社文化園區將於4月4、5日推出「水交社童趣時光」。（記者洪瑞琴攝）

    水交社文化園區將於4月4、5日推出「水交社童趣時光」。（記者洪瑞琴攝）

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