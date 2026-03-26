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    首頁 > 生活

    今晚春雨鋒面逼近 氣象專家曝特徵「忽冷忽熱變化快速」

    2026/03/26 13:24 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，春雨通常指台灣每年2月至4月的降雨，為冬季東北季風轉為夏季梅雨的過渡期。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，春雨通常指台灣每年2月至4月的降雨，為冬季東北季風轉為夏季梅雨的過渡期。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，春雨通常指台灣每年2月至4月的降雨，為冬季東北季風轉為夏季梅雨的過渡期。主要特徵為溫和、細密、間歇性的非連續降雨，對中南部水庫補水、春耕撒種來說至關重要，且變化快速，常有人以「春天後母面」形容忽冷忽熱的天氣特徵。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，首先，春雨的降雨型態為細雨綿綿且不連續。春雨多數為層狀雲的降水特性，常伴隨柔和細密的細雨，雨勢較為溫和且斷斷續續，較不易出現長期豪雨。

    其二，春雨是季節性短暫陣雨，常在冷暖空氣交會，即受到鋒面影響時出現，多為短暫、零星陣雨，鋒面通過後雨勢轉緩，天氣型態變化非常快速。

    其三，春雷頻繁但不劇烈。春季氣溫開始回升，北方冷空氣與南方暖氣團交會，不穩定環境也會導致春雷及強勁陣風出現，象徵降雨型態從冬季層狀性降雨進入對流性降雨，但強度不如夏季強烈。

    其四，春雨對於水資源與農業相當重要。春雨是自前一年颱風季之後、梅雨季之前的主要補水來源，對農業灌溉，如插秧播種等，具有重要調度作用。

    林得恩表示，總結來說，春雨是細密、間歇且伴隨天氣不穩定性（冷暖交替、春雷、強勁陣風）的季節性降雨。在不同地區差異相當大，根據氣候統計，台灣北部春雨雨量約佔全年總雨量的22%，較為頻繁；而南部地區則延續冬天的乾旱，春雨雨量通常偏少，多在3月中、下旬之後，才有較明顯的零星降雨。

    林得恩提醒，今晚起春雨鋒面再度接近，基隆北海岸及北部地區也將轉為有短暫陣雨或局部雷雨的天氣；南部的降雨則仍以午後的山區較為顯著。

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