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    首頁 > 生活

    書法家王錫圭辭世 享嵩壽101歲

    2026/03/26 12:36 記者劉婉君／台南報導
    熱愛揮毫的書法家王錫圭，安詳辭世，享嵩壽101歲。（記者劉婉君攝）

    熱愛揮毫的書法家王錫圭，安詳辭世，享嵩壽101歲。（記者劉婉君攝）

    書法家王錫圭，昨（25）日下午在台南永康家中，安詳離世，享嵩壽101歲，藝文界人士得知後深感不捨。

    王錫圭於1926年出生，祖籍中國湖南省，熱愛書法，尤其擅長隸書，以寫字為運動，每天都會練字數小時，數十年如一日。王錫圭的每日作息相當規律，昨天下午午睡時間過後，家人見他遲遲未起床，查看後發現他已安詳離世。

    家屬表示，王錫圭近半年來的身體狀況大不如前，開始撰寫自傳，並已經完成。

    王錫圭自1970年代從軍中退伍後，即投入書法推廣，桃李滿天下，直到半年前都還在救國團教授書法，也常應邀至各地揮毫，每年農曆春節前夕，也常受邀到許多機關團體寫春聯，常常一坐就是幾個小時，但他從不喊累，曾說「做自己喜歡的事，再久也不覺得累。」

    台南市南瀛書法協會理事長蔣明和曾多次向王錫圭請益，他表示，王錫圭非常喜愛書法，即使近年來年事已高，仍每天勤練書法，為人謙虛，對於後進也不吝分享自己的經驗。

    王錫圭也相當幽默風趣，有時還會用中、英文玩「諧音梗」，有一次王錫圭出題給前往採訪的記者，並表示「答對送毛筆一打」，記者答對之後，王錫圭拿起手上的毛筆往前作勢打了一下，笑稱「這就是毛筆一打」，讓現場眾人聽了也哈哈大笑。

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