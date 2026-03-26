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    首頁 > 生活

    百株黑松扎根南華大學 施茂林號召各界攜手打造永續綠意

    2026/03/26 12:39 記者林宜樟／嘉義報導
    前法務部長施茂林（右前）、南華大學校長高俊雄（左前）等人種下黑松。（記者林宜樟攝）

    前法務部長施茂林（右前）、南華大學校長高俊雄（左前）等人種下黑松。（記者林宜樟攝）

    南華大學今年創立30週年，逢創辦人星雲法師百歲冥誕，前法務部長施茂林以雙親施進祿、盧秀枝名義，號召茂林登山會等各界社會賢達，於今天南華大學「百年樹人．永續南華」校慶活動捐贈樹木，種下130株黑松，將感恩之情轉化為校園永續綠意。

    南華大學以「南華三十．星耀雲起」為主題，今天舉辦校慶典禮、植樹活動及30週年紀念文集新書發表，由施茂林、南華大學董事長心保和尚、校長高俊雄等參與植樹。

    南華大學去年受丹娜絲颱風影響，校園許多樹木斷裂傾倒，經校方努力而恢復，施茂林號召茂林登山會等各界人士捐樹，有自由時報前副總編輯施順冰等人響應，今天進行植樹，讓校園有著更多綠意。

    施茂林說，他是嘉義縣大林鎮子弟，南華大學現址是孩童時期常來遊玩之處，感謝南華大學在此興學，從事教育事業；捐樹源於大東國小主任余明仁提起此念頭，植樹讓校園永續長青，因而一同號召各界捐樹；他說，松樹不畏風、不畏雨，具有韌性，期許學生在此就讀，在校園環境裡向樹木學習，能體會人生挫折，再重新站起，開創亮麗的未來。

    施茂林說，這輩子從事司法工作，佛光山系統對輔導、矯正犯錯者貢獻良多，星雲大師弘揚佛法，推動生命教育、全人教育及三好教育，點點滴滴均代表佛光山的成就，捐樹活動盼能呈現佛光山精神，南華大學未來再創榮景。

    心保和尚說，種樹保護環境，代表永續經營，佛光山除升學教育，也重視社會教育與學校教育，讓眾人能夠透過教育翻轉人生，成為人才，感謝各界30年來的支持，並感謝施茂林號召各界賢達捐樹，讓校園更漂亮美好，讓師生沉浸在樹木綠意。

    南華大學感謝捐贈樹木的各界人士。（記者林宜樟攝）

    南華大學感謝捐贈樹木的各界人士。（記者林宜樟攝）

    自由時報前副總編輯施順冰（前右）等一同種樹。（記者林宜樟攝）

    自由時報前副總編輯施順冰（前右）等一同種樹。（記者林宜樟攝）

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