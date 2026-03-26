北市4/6起開放24處路外停車場試辦重機共用機車格 最多佔2格、費率2倍收

24處公有路外停車場試辦開放大型重機停放機車區。（停管處提供）

台北市去年於全市14處路段試辦「機車與大型重型機車共用機車格位2.0計畫」，約有1054格機車位，可供大型重機共用，目前持續進行中。停車管理工程處今（26）宣布擴大試辦範圍，4月6日起納入24處公有路外停車場，為期半年，大型重機可停放於機車格，得斜向停放兩格，並以停車場機車費率兩倍計收，未來希望能把大型重機當成機車管制。

停管處營運科長李杰儒表示，去年「2.0計畫」擴大至全市12個行政區部分路段試辦，獲得多數大型重機騎士正面反饋，便利性高且收費低於汽車，具有實際誘因。然，現行大型重機在市轄路外停車場僅能停放在汽車位，汽車族認為權益受損、大型重機騎士爭取依停放面積收費；4月6日起，24處設有機車格的公有路外停車場試辦大型重機開放停於機車格，停放汽車格者，則按個場小型車費率計收。

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24處試辦停車場包括北投區福星及振興公園地下停車場、中山區濱江國中與永盛公園地下停奢場，內湖區行善社宅、東湖國小及樂活公園地下停車場等，全市12個行政區至少皆各有一處、至多三處。大型重機部分車身較長，得斜向停放並以兩格機車位為限，停放兩格收兩格費用，場外會設置告示「試辦大型重機停放機車區場域」，場內也會設置收費準則及專屬停車須知牌面。

李杰儒指出，這次優先挑選路外停車場機車區使用率、區位特性代表場域進行壓力測試，試辦六個月，期間將透過一九九九陳情、民意調查與民眾具體建議，檢視政策成效，評估調整方向或擴大辦理。

停管處企劃科長梁力元提到，「2.0計畫」仍在進行中，數據顯示大型重機使用率雖比一般機車來得低，但隨著時間拉長，呈現倍數成長，收費開單數量也變多。台北市從路邊開始試辦，按部就班擴及至路外停車場，後續也會針對汽機車族群展開調查，進行整體規劃，希望能把大型機車歸類在機車類別管制，不要再有灰色地帶。

他說明，目前礙於中央法規問題，容易產生許多灰色地帶，造成汽車、大型重機、機車使用者之間的衝突，如果中央無法修法，給予各縣市統一指標，那在試辦方向上，台北市認為大型重機有機會歸類為機車類別管制，但最終尚需視實際執行狀況而定，年底前如果一切均符預期，接下來全面重新規劃大型重機如何停放的方向應會出來。

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