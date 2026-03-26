淡江大橋5月通車 新闢3條公車快線

淡江大橋預計5月通車，可望紓解台2線壅塞車流。（資料照）

淡江大橋預計今年5月通車，預估可移轉約3成的台2線車流，紓解交通壅塞，帶動北海岸觀光發展與產業轉型。新北市交通局規劃3條公車快線，包括桃園機場快線（989、990）、板橋行政快線以及115 觀光公車快線，未來旅客從板橋高鐵站出發，經由台64線快速道路與淡江大橋，約35分鐘可到達淡水。

新北市議員陳偉杰今天（26日）在臉書貼文指出，淡江大橋通車將成為翻轉淡水交通的關鍵時刻，為了不讓交通接駁出現空窗期，他曾在議會質詢爭取公車快線，現在透過這3條路線，淡水可實現「北接機場、南連板橋、橫跨八里」的交通自主權，串聯大台北生活圈。

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這3條新闢的公車路線包括桃園機場快線（989、990），未來出國旅遊、商務往返，從淡水新市站或捷運站出發，經淡江大橋即可直達桃園國際機場，省去提著大包小包行李轉乘的麻煩。

第2條為板橋行政快線，為了縮短雙北行政核心的距離，路線將從淡水新市站出發，經沙崙路1段直上淡江大橋，串聯輕軌濱海沙崙站等站點，直達板橋公車站，讓通勤族往返新北市政府與板橋商圈更快速。

第3條是115觀光公車快線，將淡水與八里的美景串成一線，從淡水魚市、漁人碼頭出發，經淡水轉運站，跨橋直達八里十三行博物館、左岸公園，成為帶動淡水觀光產業升級的黃金動線 。

陳偉杰說，今、明2天新北市政府交通局將辦理會勘，光有路線還不夠，站位在哪裡、設施好不好用才是重點，他將確保每1個站牌設置符合居民需求，並持續監督進度，協助民眾在淡江大橋通車後的第一時間，享受便捷服務。

淡江大橋通車在即，新北市議員陳偉杰公布交通局將新闢3條公車快線。（圖擷取自陳偉杰臉書）

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