驅蚊避凶！先「巡倒清刷」再用藥

環境部化學署提醒，市售防蚊產品有殺滅、擊暈驅趕及忌避等三大效果，提醒民眾應留意各類產品效用，不要影響到人體及寵物等安全。（環境部提供）

天氣轉熱，即將進入病媒蚊好發季節，環境部化學署今（26日）找來學者進行「防蚊全攻略」宣導，講授防蚊產品殺滅、驅趕及忌避3大效果，以「密閉室」、「催淚瓦斯」及「防護罩」概念解密，並強調防蚊首重落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水不讓蚊子孳生，才能從源頭阻絕蚊患。

化學署署長蔡孟裕表示，蚊子從卵、孑孓、蛹到羽化成蚊僅需約7至10天。若雨後積水未清除，1週後病媒蚊數量將呈倍數增長。

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蔡孟裕也提醒，儘管防蚊產品能提供防護，但唯有落實清除積水容器才是防蚊最根本最經濟的做法，呼籲民眾每週定期「巡、倒、清、刷」，巡查居住環境並傾倒容器內積水，清除廢棄物和孳生源，刷洗容器內壁，避免蚊卵附著，從源頭杜絕孳生源。

中興大學昆蟲學系特聘教授李後鋒（台灣環境有害生物管理協會理事長）也解密防蚊產品，他表示，市售產品有殺滅、驅趕及忌避3大效果，如要殺蚊需採密閉室，適用於噴霧殺蟲劑或密閉空間使用的液體電蚊香、卷式蚊香，使用時須暫時關閉門窗，人與寵物（含魚類）先離開，藥劑作用至少30分鐘以上至2小時，先開啟門窗通風，待藥劑消散後再進入。

驅趕效果則類似催淚瓦斯，適用於有人在室內時使用的液體或卷式蚊香，使用時務必保持空氣流通，建議置於玄關或上風處防止蚊蟲飛入，每日使用不超過8小時。

忌避效果則猶如防護罩概念，適用於防蚊掛片或塗抹於人體的防蚊液（如含 DEET、Picaridin 等成分），目的旨在干擾蚊蟲感官使其不願靠近，依標示佩戴或噴塗即可。

環境部也提醒，蚊香中常見的合成除蟲菊類成分對寵物、水生生物具有毒性，居家使用時應加以防護隔離，各類產品皆為輔助，治本之道仍是落實「巡、倒、清、刷」，才能從源頭阻絕蚊患。#

環境部化學署蔡孟裕署長（右）與中興大學李後鋒教授（左）一起傳授防蚊秘訣。（環境部提供）

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