為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    驅蚊避凶！先「巡倒清刷」再用藥

    2026/03/26 12:25 記者吳柏軒／台北報導
    環境部化學署提醒，市售防蚊產品有殺滅、擊暈驅趕及忌避等三大效果，提醒民眾應留意各類產品效用，不要影響到人體及寵物等安全。（環境部提供）

    環境部化學署提醒，市售防蚊產品有殺滅、擊暈驅趕及忌避等三大效果，提醒民眾應留意各類產品效用，不要影響到人體及寵物等安全。（環境部提供）

    天氣轉熱，即將進入病媒蚊好發季節，環境部化學署今（26日）找來學者進行「防蚊全攻略」宣導，講授防蚊產品殺滅、驅趕及忌避3大效果，以「密閉室」、「催淚瓦斯」及「防護罩」概念解密，並強調防蚊首重落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水不讓蚊子孳生，才能從源頭阻絕蚊患。

    化學署署長蔡孟裕表示，蚊子從卵、孑孓、蛹到羽化成蚊僅需約7至10天。若雨後積水未清除，1週後病媒蚊數量將呈倍數增長。

    蔡孟裕也提醒，儘管防蚊產品能提供防護，但唯有落實清除積水容器才是防蚊最根本最經濟的做法，呼籲民眾每週定期「巡、倒、清、刷」，巡查居住環境並傾倒容器內積水，清除廢棄物和孳生源，刷洗容器內壁，避免蚊卵附著，從源頭杜絕孳生源。

    中興大學昆蟲學系特聘教授李後鋒（台灣環境有害生物管理協會理事長）也解密防蚊產品，他表示，市售產品有殺滅、驅趕及忌避3大效果，如要殺蚊需採密閉室，適用於噴霧殺蟲劑或密閉空間使用的液體電蚊香、卷式蚊香，使用時須暫時關閉門窗，人與寵物（含魚類）先離開，藥劑作用至少30分鐘以上至2小時，先開啟門窗通風，待藥劑消散後再進入。

    驅趕效果則類似催淚瓦斯，適用於有人在室內時使用的液體或卷式蚊香，使用時務必保持空氣流通，建議置於玄關或上風處防止蚊蟲飛入，每日使用不超過8小時。

    忌避效果則猶如防護罩概念，適用於防蚊掛片或塗抹於人體的防蚊液（如含 DEET、Picaridin 等成分），目的旨在干擾蚊蟲感官使其不願靠近，依標示佩戴或噴塗即可。

    環境部也提醒，蚊香中常見的合成除蟲菊類成分對寵物、水生生物具有毒性，居家使用時應加以防護隔離，各類產品皆為輔助，治本之道仍是落實「巡、倒、清、刷」，才能從源頭阻絕蚊患。#

    環境部化學署蔡孟裕署長（右）與中興大學李後鋒教授（左）一起傳授防蚊秘訣。（環境部提供）

    環境部化學署蔡孟裕署長（右）與中興大學李後鋒教授（左）一起傳授防蚊秘訣。（環境部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播