防洪兼休閒！雲林溪2.8公里蛻變再升級 打造五感療癒花園

中央與雲林縣府攜手完成2.8公里斗六雲林溪掀蓋整治及景觀工程，如今溪水清澈，成為不少民眾散步好去處。（記者李文德攝）

中央與雲林縣府攜手完成2.8公里斗六雲林溪掀蓋整治及景觀工程，已逐漸看見成效，縣府再自籌約3億元將河段廊道打造休憩亮點，今（26）日舉辦上、中游段水濱療癒花園暨生態教育園區開工典禮。縣府表示，工程將在年底至明年3月陸續完工。

雲林溪因都市發展、環境變遷而加蓋，2016年起中央與地方攜手啟動掀蓋、整治，採截流污水、復育生態的雙軌策略，經過8年斥資逾12億元完成2.8公里河段綠廊帶，具有防洪、休憩功能。

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開工典禮由雲林縣長張麗善主持、副縣長謝淑亞、水利處長許宏博、斗六市長林聖爵、縣議員陳永修等人出席動土。

許宏博指出，工程將上中下游分段打造綠色廊帶，如靠近成大醫院的上游段規劃水濱療癒花園，導入五感體驗概念，設置療癒花園、林蔭小徑，並建置無障礙水濱步道，形成環形步道系統，此外更規劃韌性生態園區，以人工濕地系統為核心，透過生態池及生態步道設置，並規劃觀察棧道及解說平台的設立，引導民眾以低干擾方式認識濕地生態。

許宏博表示，中游段針對舊警察宿舍聚落環境改善，設立主題遊戲場、行政歷史文化廊帶，讓此地能夠讓孩童遊玩同時，也能看見雲林縣舊行政場域的歷史節點，將歷史場域轉化為融合教育、探索體驗的基地，此外下游段也針對周邊老屋環境活化，將周邊環境綠美化、立面整修，工程從10月至明年3月陸續完工。

張麗善表示，這項重大工程，不僅為美化景觀，更是找回雲林溪與斗六居民的情感連結，成為雲林最具代表性的文化生態名片。

雲林縣府斥資3億元將河段廊道打造休憩亮點，今日舉辦上、中游段水濱療癒花園暨生態教育園區開工典禮。（記者李文德攝）

雲林縣府斥資3億元將河段廊道打造休憩亮點，今日舉辦上、中游段水濱療癒花園暨生態教育園區開工典禮。（記者李文德攝）

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