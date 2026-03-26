助脊損者重生 園遊會創8倍影響力5月登場

桃園市脊髓損傷潛能發展中心長年支持傷友重建，統計去年園遊會募款388萬元，每1元創造了8倍社會影響力，盼大眾一起發願，助傷友翻轉人生。（記者吳柏軒攝）

意外奪走脊損患者一生幸福，乃至帶給家庭沉重照顧負擔，桃園市脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興50多年前受傷，但他走出陰霾並發願幫助同病傷友，此願力也感動林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見、諸多企業家以及藝人王中平與女兒韓菲等人，並經統計，去年388萬園遊會募款，達3104萬社會淨價值，創造8倍影響力。

脊髓損傷潛能中心今（26日）宣布「讓生命發光」愛心園遊會，將在5月23日舉辦，林進興表示，去年園遊會募得388萬元，都用在訓練受傷的病友，經專業SROI（社會投資報酬）分析，創造高達3104萬的社會淨價值，達8倍影響力。

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林進興指出，脊髓損傷如果只是下肢癱瘓，雙手還是好的，經訓練其實可以百分百獨立，並估算，1名脊損傷友原本須外籍看護或家人照顧，1年成本至少3、40萬元，若獨立自主就可省下費用，其餘生30年都能持續創造價值。

林堉琪先生紀念基金會執行長林鴻鈞也感性表示，林謝罕見始終掛心脊損傷友，「視病友如親」已成基金會重要使命，他強調，愛心若能持續，就是最動人的力量，邀請大家、企業界好友等5月23日一起到台北花博參加有意義的活動。

脊損潛能中心主任劉政奇也分享，自己曾是廚師，32歲因意外致殘，當時育有7歲、4歲兩女，自己大小便都要靠小孩幫忙，一度遷怒家人，差點妻離子散，但隔年走入脊損潛能中心，接受輔導、開始生活重建，感謝一路走來的陪伴，也呼籲傷友趕快面對意外、接受自己，並回到正常。

藝人王中平也多年代言脊損潛能中心，他認為，企業與民間團體才是最佳代言人，大家都很溫暖，也榮幸有機會代言，呼籲大人可以帶著小孩，一家人到花博園遊會參觀並購買園遊券，可以聽到有意義的生命故事，帶給孩子滿滿正能量的生命教育。王中平女兒、影歌雙棲的韓菲也表示，相信心靈的力量，這些愛心是帶給他人的一種祝福，就能啟動善的循環。

富邦保險區經理梁順發則說，2011年就參與脊損潛能中心活動，曾介紹1名傷友在上千人會場進行演講，是他生命首次、也是受傷後的首筆收入，分享完眾人超級感動，也紛紛跟傷友講師握手加油，也曾在園遊會攤位1天創造7萬元收入，強調「做業績輸人沒關係，做愛心不能輸人！」

慶生堂總經理王祈晴則贊助園遊會聯名好物，民眾購買園遊券達5千元，就提供專業化妝品禮包，如用在地香蕉花提煉的化妝水、防曬產品等。

林堉琪先生紀念基金會執行長林鴻鈞也感性表示，母親林謝罕見董事長始終掛心脊損傷友，「視病友如親」已成基金會重要使命。（記者吳柏軒攝）

藝人王中平（右）與女兒韓菲一同現身脊損潛能發展中心活動，呼籲大眾支持傷友重建生活。（記者吳柏軒攝）

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