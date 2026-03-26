綠鬣蜥入侵中山大學校園，保全人員迅速應處，成功保護師生安全。（民眾提供）

國立中山大學校園意外成為生態公園，校園內除常有獼猴逛跑，最近也出現綠鬣蜥，綠鬣蜥屬大型外來入侵物種，恐影響人員通行安全及既有生態，保全人員先行限制牠的行動，隨後即交由主管機關及專業人員接手。

中山大學強調，校園師生安全一向為最優先考量，綠鬣蜥屬大型外來入侵物種，在開放校園活動時，將會影響人員通行安全及既有生態，學校基於預防原則，須即時採取必要應處措施。

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校方於接獲通報後，均依規定向主管機關通報，並配合具權責之專業單位依法處理，考量校園地形開放、動物行動迅速，為避免其持續於人員密集區域活動，校內保全人員於第一時間先行限制其行動並確保現場安全，隨後即交由主管機關及專業人員接手，相關作為均依既有通報與安全處理原則辦理。

校方表示，未來學校將持續加強校園巡查與安全宣導，提醒師生如發現綠鬣蜥或其他野生動物，請保持距離、避免自行處理，並通報校安中心或1999市民服務專線，由專業單位處置。

綠鬣蜥入侵中山大學校園，校方迅速應處保護師生安全。（民眾提供）

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