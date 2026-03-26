廢漁網變身海龜救命箱！屏東後灣野放海龜 斷臂勇士重返大海

海龜在後灣沙灘野放（記者蔡宗憲攝）

海洋委員會與國立海洋生物博物館今日野放兩隻經歷長期救治與復健的欖蠵龜，在眾人的祝福聲中，緩緩爬向海洋家園，而裝載牠們的特殊「野放箱」，更是由奪走海龜性命的廢棄漁網「重獲新生」而成，象徵海洋生態的循環守護。

這次野放的兩隻欖蠵龜背後都有著艱辛的重生故事。海洋保育署署長陸曉筠分享，一隻來自高雄梓官，曾因漁網纏繞受傷；另一隻則是在澎湖擱淺，右前肢因遭廢棄漁網纏繞導致組織壞死，面臨截肢命運。所幸在澎湖漁業中心與海生館醫療團隊超過一年的細心照護下，這隻「斷臂勇士」展現強韌生命力，從無法游動到恢復健康，終於達到回家標準。

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值得關注的是，現場亮相的全國首創「MARN救援野放箱」，是海洋保育與企業科技結合的具體成果。海保署指出，這款野放箱是由台化公司（FCFC）投入多年心血研發，利用全球領先的化學循環回收技術，將過去常造成海龜傷亡的「廢棄漁網」百分之百回收再利用。

台化公司透過將尼龍漁網還原成原料顆粒，再重製成這款兼具耐用與環保的野放箱，不僅實現了「海廢轉化為救命工具」的理念，在生產過程中更大幅減少 49% 的碳排放與 15% 的能耗。這份來自企業的綠色支援，讓原本危害海洋的「殺手」搖身一變成為守護神，也讓海龜回家的路走得更加安穩。

海委會主秘廖德聖感性表示，今日野放的海龜編號正好是第 118 與 119 隻，其中「118」巧妙呼應海巡署報案專線。從民眾第一時間通報、海巡即時應處，到台化公司提供的環保器材輔助，這條由「海洋保育救援網（MARN）」串起的生命鏈，正共同守護著台灣珍貴的海洋資產。

救援箱是廢棄漁網再利用。（記者蔡宗憲攝）

128、119號救援海龜在後灣沙灘野放（記者蔡宗憲攝）

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