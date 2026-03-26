宜蘭優秀青年代表出爐 宜中教師潘秉旻展現文學影響力

宜蘭高中國文教師潘秉旻（中），將代表宜蘭至全國接受優秀青年表揚，校長洪光賢（右）還特地到場賀喜。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣優秀青年今年共計79人獲獎，今天舉行頒獎儀式，其中任教於宜蘭高中的國文教師潘秉旻，憑藉在教育現場的深耕，以及文學創作的卓越成就，獲評委一致推薦，將代表宜蘭至全國接受公開表揚。

宜中教師潘秉旻長期投入教育工作，致力培育青年學子，在教學與學生輔導上的用心，深受學生與家長肯定，他除有教師身分，亦是活躍的「青年作家」，持續以文字關注生活與社會議題，展現青年世代深厚的人文關懷。

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潘秉旻在2025年1月出版散文集「她在雨裡站，他從霧中來」，書中以細膩的文字，刻劃對生命的觀察與情感體悟，引發讀者廣大迴響，兼具教師與作家雙重身分的他，透過文字傳遞思想與情感，成為學子鮮活、充滿熱忱的學習典範。

潘秉旻說，宜蘭優秀人才濟濟，對於代表宜蘭獲全國表揚感到受寵若驚，期盼能將這份榮耀轉化為榜樣，勉勵在地學子，善用家鄉得天獨厚的自然環境，透過壯闊山、海，以及深厚的文學底蘊，充實自我、茁壯成長。

他說，未來會繼續引導學生看見家鄉之美，並發掘自我潛能，這是為人師表責無旁貸的使命，也會在繁忙的教育與行政工作中，持續提筆寫作，為社會帶來更多動人文字。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，透過青年節前夕舉行表揚活動，肯定青年在各領域的努力與貢獻，也期盼藉由優秀典範的力量，激勵更多人勇敢逐夢、積極參與公共事務，為地方發展注入更多創意與動能，縣府也將推出「就業獎5萬、創業挺5年、圓夢500萬」的加碼政策，力挺青年朋友圓夢。

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