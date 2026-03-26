華航攜手大腕燒肉推機上餐！ 4月起「這些航線」吃得到

中華航空今天（26日）宣布，4月起與國內首屈一指的燒肉品牌「大腕燒肉」攜手推出機上餐。（中華航空提供）

許多人在飛機上都會享用機上餐，中華航空今天（26日）宣布，將於4月1日起與國內首屈一指的燒肉品牌「大腕燒肉」攜手，台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部分韓國航點都吃得到！將經典炭火燒肉風味帶上高空，讓全艙等旅客在三萬英呎高空品嚐職人精心設計的美饌。

華航表示，大腕燒肉以店內招牌餐點為靈感發想，特別為華航打造全艙等專屬料理，成就在萬呎高空才能品嚐到的獨家美味，豪華商務艙／商務艙以「京都水菜干貝沙拉」淋上大腕胡麻醬汁點亮味蕾，主菜「牛小排佐芝麻米飯」軟嫩的肉質加上蒜泥畫龍點睛，是機上必嚐的海陸雙響組合。

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華航指出，豪華經濟艙以「京都水菜鮮蝦沙拉」佐經典胡麻醬汁清爽開胃，主菜則是鹹香下飯的「奶油蒜味牛小排」令人食指大動，經濟艙則設計「芝麻水菜沙拉」作為開場，隨後迎來「和風牛肉飯」的撲鼻香氣，依照不同季度還有「和風豚肉飯」的選擇；另也在特定航線豪華經濟艙、經濟艙推出「奶油蒜香雞腿排飯」，讓旅客在飛行中也能輕鬆享受職人燒肉的迷人風味。

除了全新聯名的大腕燒肉，華航表示，也持續與眾多星級品牌聯手推出新菜色，像是T+T全新一季將推出豪華商務艙「波士頓龍蝦慢燉和牛頰佐黃咖哩醬汁」、豪華經濟艙「仁當慢煮和牛頰與雞油飯」與經濟艙「仁當燴雞飯」，以香料風味為核心靈感，打造層次豐富南洋料理，滿足台灣出發至歐美及大洋洲等長程線旅客。

華航指出，除此之外，小小樹食創意蔬食料理也在新一季更換全新口味，包括豪華商務艙／商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」，透過烘烤、慢煮與濃郁醬汁的搭配，呈現溫暖且富有飽足感的蛋奶素料理。

華航說，雙月食品社延續一貫的暖流，於特定區域航線豪華商務艙/商務艙端出暖心暖胃的「鮮蝦餛飩干貝膠原雞湯麵」，隨著時序更迭，也將陸續獻上「干貝雞肉魷魚螺肉蒜雞湯麵」及「麻油松阪豬麵線」等經典台灣味。另外，旅客喜愛的星級饗宴「頤宮」、「米香」，可透過商務艙網路預選餐點預訂品嚐；純淨蔬食「陽明春天」也持續以在地、永續為理念，為茹素旅客安排每一份佳餚。

中華航空今天（26日）宣布，4月起與國內首屈一指的燒肉品牌「大腕燒肉」攜手推出機上餐。（中華航空提供）

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