付錢卻沒得用！World Gym缺毛巾竟怪會員 北市消保官：可申訴

健身房龍頭World Gym世界健身俱樂部，有分店近日遭民眾爆出，合約中需付費使用的「毛巾服務」頻頻出現短缺情況。（翻攝world gym官網）

毛巾之亂再現？健身房龍頭World Gym世界健身俱樂部，有分店近日遭民眾爆出，合約中需付費使用的「毛巾服務」頻頻出現短缺情況，還有分店甚至在櫃檯公告「因歸還毛巾數量長期不確實，導致毛巾短缺」，讓民眾不滿直言，不懂為何毛巾短缺的問題要轉嫁到會員身上？對此，北市主任消保官林傳健指出，業者如單方面以「歸還不確實」為由逕行停止毛巾服務，恐已構成民法上債務不履行，消費者得依法行使損害賠償請求等權利，可向各地方政府提出申訴。

World Gym世界健身俱樂部為以月費制為主的健身房，會員可以選擇包含毛巾服務的月費方式，場館會提供運動毛巾與浴巾，通常費用會增加一百元，不過具體金額仍取決於分店類型與專案合約。而早在2021年World Gym就曾發生「毛巾之亂」，健身房突公告取消毛巾服務，引發會員不滿，一度遭消保處移請公平會調查是否涉廣告不實，最終恢復服務收場。

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不過，有民眾在社群平台threads上發文控訴，自己前往World Gym民權東路店運動時，不只一次遇到櫃檯公告「因歸還毛巾數量長期不確實，導致毛巾短缺，今日份毛巾已提供完畢」，民眾不滿表示，每次進出都有在櫃檯刷卡領取毛巾和歸還，而櫃檯人員也都在場，不能理解為何毛巾短缺的問題要轉嫁到會員身上？World gym 不是應該控制好毛巾量嗎？那晚上來運動且有繳會費的會員，就該摸摸鼻子沒辦法拿到毛巾？都是人已到現場，才看到告示牌，完全無法準備，非常擾民。

該則貼文引起不少網友共鳴，紛紛留言指出「楊梅店也是」、「早上七點到內湖港墘店就不提供毛巾了」、「民權東長年都有毛巾不夠的問題，但打死都不願意增加毛巾數量」；也有網友痛批「這是什麼爛理由？自己管控不確實，還要轉嫁到消費者」、「收費項目沒有提供，會員可以提告」等語。記者也親自致電到World Gym民權東路店詢問情況，該店吳姓經理表示，相關議題將由總公司公關統一回覆。

北市主任消保官林傳健指出，依據消費者保護法及民法規定，企業經營者與消費者經合意簽訂契約後，雙方皆應依約履行。如健身中心與會員間之契約已明確約定業者提供之履約項目包含毛巾服務，則除契約另有約定或事先取得會員同意者外，業者即應依契約約定之內容而為給付。

林傳健指出，業者如單方面以「歸還不確實」為由逕行停止毛巾服務，恐已構成民法上債務不履行，消費者得依法行使損害賠償請求等權利。後續如肇生消費爭議，可向各地方政府提出申訴，以維護自身權益。

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